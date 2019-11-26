Ректор МГУ о предполагаемой дочери Путина: Я никогда не спрашиваю у своих учеников, кто их родители

Источник материала: Tut.by

Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что не интересовался родителями Катерины Тихоновой, которую называют дочерью Владимира Путина.



Фото: Телеканал «Россия» / программа «Вести»

«Я никогда не спрашиваю у своих учеников, кто их родители. Ко мне никто никогда по поводу нее не обращался», — заявил Садовничий в интервью «Ведомостям» .

Он пояснил, что познакомился с Тихоновой, когда она училась в Институте стран Азии и Африки МГУ и сказала ему, что хочет заняться математикой. По словам Садовничего, Тихонова на общих основаниях пошла в магистратуру мехмата МГУ и после 10 лет труда «блестяще» защитила кандидатскую диссертацию.

«Я знаю ее как очень трудолюбивую и дисциплинированную студентку. Надо понимать, что защититься на математическом совете — сделать диссертацию, опубликовать работы — тут халтуры быть не может. Там формулы, теоремы, это надо сделать. Она сделала, она талантливая», — отметил Садовничий.

Ректор МГУ также выразил недоумение по поводу вопроса о том, почему он согласился стать научным руководителем Тихоновой: «У меня 70 кандидатов наук и 20 докторов (это с иностранцами). В последние годы — около 10 защит».

Катерина Тихонова возглавляет фонд «Иннопрактика», а также работает заместителем проректора МГУ. По словам Садовничего, она занимается поиском талантливой молодежи.

В мае 2019 года Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в области физико-математических наук. Садовничий был одним из двух ее научных руководителей. «Открытые медиа» писали, что за последние 10 лет он выступал научным руководителем при написании диссертаций лишь три раза.

В декабре 2019 года срок полномочий Садовничего истекал, он должен был уйти с поста ректора МГУ по возрасту. Однако в ноябре Госдума одобрила поправку, которая позволила Садовничему оставаться в должности сколь угодно долго.