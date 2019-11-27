В «Нафтогазе» заявили о планах «Газпрома» перекрыть вентиль 1 января

Источник материала: Tut.by

Глава «Нафтогаза» заявил, что в письме «Газпром» пообещал перекрыть вентиль с начала 2020 года, если сторонам не удастся продлить или заключить новый договор по транзиту газа. Срок нынешнего соглашения истекает 31 декабря.



Фото: www.naftogaz.com

Если Украина и Россия не подпишут договор по транзиту газа, «Газпром», который является участником сделки, уже с начала 2020 года прекратит подачу топлива в сторону государства. Об этом заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle .

«Я напомню, что в письме, которое прислал „Газпром“ „Нафтогазу“, черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у „Газпрома“ не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины», — сказал Витренко.

На этой неделе он также сообщил, что при отсутствии соглашения с Россией государство с начала 2020 года начнет закачивать транзитный газ в свои хранилища.

Отвечая на вопрос о том, как долго Украина планирует это делать, Витренко отметил, что такая ситуация возможна, если топливо и дальше будет поступать без документов. Он добавил, что это продлится недолго, поскольку «Газпром» очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль". «И учитывая те детали, которые упомянуты в письме (10 утра по московскому времени), это читается как или устрашение, или сообщение о каком-то плане. Это читаешь, и голос Левитана стоит в ушах», — сказал Витренко.

Украина, по его словам, при этом не собирается «перекрывать вентиль». «У нас нет такой традиции — выходить на телеэкраны и говорить: „Мы перекрываем вентиль“. Нет у нас такого. Мы просто говорим — не переживайте», — заключил Витренко.

Глава «Нафтогаза» опроверг мнение о том, что таким образом Украина «ворует газ из трубы». По его словам, она наоборот, показывает, что «никогда не воровала» его. «Мы говорим о том, что если будет заходить газ без документального оформления, то есть непонятно чей, то Украина вместо того, чтобы этот газ потребить или кому-то отдать, будет его надежно хранить», — добавил Витренко.

В Deutsche Welle уточнили, не является ли устрашением обещание закачивать газ в хранилища. На это Витренко заявил, что Украина, напротив, «успокаивает» участников рынка. «И [мы] говорим — не переживайте, ничего с вашим газом не произойдет. Если он будет поступать, он будет ждать своего хозяина, терпеливо, когда хозяин придет с оформленными документами», — сказал глава «Нафтогаза». Он добавил, что украинские хранилища могут вместить от 25 до 30 млрд кубов газа.

Накануне Витренко заявил, что Украина и Россия должны подписать соглашение не позднее 13 декабря. Существующий контракт истекает 31 декабря. Москва предложила продлить существующий договор или заключить временный, если «Нафтогаз» откажется от исков. Киев хочет подписать долгосрочное соглашение с новым оператором ГТС, как того требуют нормы европейского регулирования.