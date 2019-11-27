|
Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах
28.11.2019 09:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Три женщины обвини посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает
Так, Николь Вогель, Джана Солис и Натали Септ заявили, что Сондленд без их согласия целовал их или пытался это сделать. Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней.
Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Эпизоды, о которых утверждают обвинительницы, имели место еще до назначения Сондленда послом.
При этом сам дипломат все категорически отрицает, называя заявление женщин «скоординированными для политических целей».
Адвокат посла также обвинил женщин в попытке подорвать показания Сондленда по делу об импичменте. Сондленд стал ключевой фигурой в расследовании конгресса дела об импичменте президенту США Дональду Трампу, поскольку он является одним из чиновников администрации, которые настаивали на том, чтобы Украина начала расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три женщины обвини посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда в сексуальных домогательствах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)