Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах

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Три женщины обвини посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Hill .



Фото: Reuters

Так, Николь Вогель, Джана Солис и Натали Септ заявили, что Сондленд без их согласия целовал их или пытался это сделать. Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней.

Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.

Эпизоды, о которых утверждают обвинительницы, имели место еще до назначения Сондленда послом.

При этом сам дипломат все категорически отрицает, называя заявление женщин «скоординированными для политических целей».

Адвокат посла также обвинил женщин в попытке подорвать показания Сондленда по делу об импичменте. Сондленд стал ключевой фигурой в расследовании конгресса дела об импичменте президенту США Дональду Трампу, поскольку он является одним из чиновников администрации, которые настаивали на том, чтобы Украина начала расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.