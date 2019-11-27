Крушение в Антарктиде и загадочный взрыв на борту. Как 28 ноября стал черным днем в истории авиации

Источник материала: Tut.by

Профессора Массачусетского технологического института установили , что риск погибнуть в авиакатастрофе — один на 45 миллионов полетов. Статистика говорит, что «в среднем» путешественник может провести в самолете 123 тысячи лет, но так и не потерпеть крушение. Но бывают такие даты, которые иначе как «черными» для авиации и не назовешь. Одна из них — 28 ноября. В этот день, в разные годы, произошло шесть крупных катастроф и еще порядка 15 «мелких» — при которых тоже гибли люди, но не в таких масштабах.

1972 год. Катастрофа DC-8 в Москве, 62 погибших

28 ноября 1972 года в московском аэропорту Шереметьево приземлился Douglas DC-8−62 авиакомпании Japan Air Lines, выполнявший регулярный международный рейс по маршруту Копенгаген — Москва — Токио. На борту находились 14 членов экипажа и 62 пассажира.

Самолет прошел обслуживание, экипаж получил документы для полета и погодную сводку. В 19.49 авиалайнер взлетел. Но поднявшись на 100 метров, самолет начал быстро терять высоту и спустя всего 30 секунд с момента отрыва от земли упал на заснеженное поле в 150 метрах от аэропорта.

Из находящихся на борту 76 человек погиб 61. Позже в больнице скончался еще один пострадавший, увеличив число жертв до 62. Выжили только 5 стюардесс и 9 пассажиров, которые находились в районе кресел салона первого класса.



Обломки Douglas DC-8−62 возле «Шереметьево». Фото: Wikimedia Commons

Согласно заключению советско-японской комиссии, при взлете самолет разогнался выше безопасной скорости, после чего экипаж самолета вышел на закритические углы атаки, в результате чего произошло быстрое падение скорости и подъемной силы, а следовательно, и высоты. Озвучивались две вероятные причины этого: были случайно выпущены спойлеры или произошел отказ двигателя из-за попадания льда с воздухозаборник двигателя при отключенной противообледенительной системе, после чего экипаж потерял контроль над управлением.

1976 год. Катастрофа Ту-104 под Москвой, 73 погибших

На борт самолета, выполнявшего рутинный рейс из Москвы в Ленинград 28 ноября 1976 года, сели 67 пассажиров: 63 взрослых и четыре ребенка.

В 18.53 Ту-104 на скорости 290 км/ч взлетел с взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево. Управлял им второй пилот, 46-летний Игорь Николаев, а командир самолета 53-летний Борис Гороховский контролировал его действия. Самолет начал выходить из воздушной зоны аэропорта, лег в правый крен и начал разворот. Однако скорость продолжала расти, а Ту-104 все больше уходил в крен. Экипаж вывел самолет из падения с перегрузкой. Но выведя лайнер из одного крена, пилоты ввели его в другой.

В 18.56 самолет на скорости более 620 км/ч врезался в лес в десяти километрах от аэропорта Шереметьево вблизи деревни Клушино. От удара самолет взорвался. На месте взрыва образовалась воронка глубиной до четырех метров и длиной 56 метров. Обломки лайнера разлетелись в радиусе полукилометра. Все 73 человека на борту авиалайнера, 67 пассажиров и шесть членов экипажа, погибли.



Мемориал, посвящённый экипажу самолёта Ту-104Б, разбившегося 28 ноября 1976 года вблизи аэропорта Шереметьево. Фото: Wikimedia Commons

Расследование показало, что по неустановленной причине (возможно, из-за обрыва цепи в системе электропитания переменным током, из-за короткого замыкания или из-за окисления контакта) экипажу выдавались ложные показания на двух авиагоризонтах и приборах курсовой системы. Из-за конструктивной особенности Ту-104 резервный авиагоризонт был закрыт штурвалом. Сигнализации, свидетельствующей об отказе курсовой системы и авиагоризонтов, на этом типе самолетов тоже не было.

«Катастрофа самолета произошла в результате нарушения индикации пространственного положения самолета, выразившейся в выдаче экипажу ложных показаний на авиагоризонтах и приборах курсовой системы, что при отсутствии сигнализации их отказа в условиях пилотирования ночью в облачности на малой высоте привело к выходу самолета на большие углы крена и его столкновению с землей», — гласило заключение комиссии.



Иллюстрация: TUT.BY

Вины экипажа в крушении не было. Они полагались на приборы, которые подвели, а осознав это, не смогли в условиях острого дефицита времени проанализировать множество вариантов выхода из критической ситуации и принять правильное решение. Исследования на летных тренажерах показали: все пилоты в таких условиях «разбивались».

1979 год. Катастрофа DC-10 в Антарктиде, 257 погибших

Ровно 40 лет назад, 28 ноября 1979 года, из Окленда в воздух поднялся авиалайнер McDonnell Douglas DC-10−30 с 237 пассажирами и 20 членами экипажа на борту. Он выполнял экскурсионный рейс: в то время были очень популярны воздушные путешествия через изолированный и загадочный континент. Гид вел экскурсию, а пассажиры могли любоваться антарктическими ландшафтами. В самолете специально оставляли порядка 15% свободных мест, чтобы пассажиры могли перемещаться по салону и рассматривать Антарктиду из разных иллюминаторов.



Кадры из видеозаписи, сделанные на борту рейса TE 901 28 ноября 1979 года. Скриншот видео: stuff.co.nz

Рейс TE 901 пилотировал очень опытный экипаж: командир воздушного судна 45-летний Томас Коллинс налетал более 11 тысяч часов, второй пилот, 37-летний Грег Кассин — почти 8 тысяч часов. Беда была в том, что для обоих это был первый рейс в Антарктиду.

Через три с половиной часа после вылета авиалайнер попал в облака, которые мешали туристам разглядывать пейзажи Антарктиды. Томас Коллинс принял решение снизиться до высоты 470 метров, в процессе снижения лайнер отклонился от курса, практически сразу сработала сигнализация опасного сближения с землей. Командир экипажа перевел двигатели во взлетный режим и потянул штурвал на себя, но было слишком поздно.

В 12.49 рейс авиалайнер на скорости 480 км/ч врезался в склон горы Эребус на высоте 447 метров. Удар был такой силы, что самолет буквально осыпался по склону мелким крошевом, уцелела только хвостовая часть. Все 257 человек на его борту погибли. И спустя 40 лет крушение рейса TE 901 является самой крупной авиакатастрофой в истории Новой Зеландии.



Иллюстрация: TUT.BY

В Антарктиду была отправлена спасательная экспедиция, но спасать было некого. До 9 декабря поисковая команда из 60 человек собирала останки погибших.

«Тот факт, что мы все провели около недели в лагерях в полярных палатках среди обломков и трупов, работая 24 часа в сутки, говорит сам за себя[…] Многие тела были погребены под фюзеляжем и крыльями, и потребовалось немало усилий, чтобы извлечь их[…] Я не смог съесть свой первый обед, поскольку это было мясное рагу […] Чайки-поморники растаскивали останки, мы пытались прогнать их, даже ракетами, но птицы продолжали слетаться. Нам пришлось хоронить останки под глубоким слоем снега, чтобы чайки не могли добраться до них до прилета вертолетов, которые должны были доставить тела (или их фрагменты) коронеру», — вспоминал инспектор Джим Морган, возглавлявший поисковые работы на горе Эребус.



Обломки McDonnell Douglas DC-10−30 и члены поисковой команды на горе Эребус в Антарктиде. Фото: erebus.co.nz

Идентификация заняла много недель, но тела 16 пассажиров так и не были опознаны, а останки 28 человек так и не были найдены.

Первоначальное расследование причин катастрофы показало , что она произошла из-за ошибки пилотов. Однако позже выяснилось, что координаты в плане полета отличались от изначальных, которые были одобрены еще в 1977 году отделом транспортного подразделения гражданской авиации Новой Зеландии для таких экскурсий. Но позже причиной катастрофы были названы переоценка экипажем своих возможностей; нулевой опыт экипажа полетов в Антарктиду; неверный план полета, изначально заложенный в бортовой компьютер DC-10; снижение самолета ниже требуемой высоты.

1983 год. Катастрофа Fokker F-28 Fellowship 2000 в Нигерии, 53 погибших

28 ноября 1983 года самолет Fokker F-28 Fellowship 2000 авиакомпании Nigeria Airways выполнял местный рейс из Лагоса в Энугу. На борту были 66 пассажиров и 6 членов экипажа.

При подлете к Энугу диспетчер сообщил экипажу о плохой видимости в районе аэропорта и отправил самолет на второй круг. Но лайнер, уже готовясь к приземлению, не смог набрать высоту и совершил жесткую посадку в трех километрах от аэропорта . У судна оторвалось шасси, самолет практически вспахал брюхом заросли маниоки, и крыло авиалайнера срезало одно из деревьев, окружавших плантацию. Носовая часть судна оказалась полностью разрушена, как и боковая часть салона. В одном из двигателей вспыхнул пожар.

В результате крушения погибли 51 пассажир и два члена экипажа — командир воздушного судна и второй пилот. Остальные 19 человек на борту серьезно пострадали, но выжили.

1987 год. Катастрофа Boeing 747 возле Маврикия, 159 человек

28 ноября 1987 года авиалайнер Boeing 747−244B Combi авиакомпании South African Airways совершал рейс по маршруту Тайбэй — Порт-Луи —Йоханнесбург. На борту находились 140 пассажиров и 19 членов экипажа.

При подлете к Маврикию в 23.48 экипаж доложил диспетчеру в аэропорту Порт-Луи о проблемах на борту. Позже с Маврикием связался второй пилот судна 36-летний Дэвид Эттвелл, который рассказал, что в салоне наблюдается сильное задымление: в грузовом отсеке вспыхнул пожар. Диспетчер дал добро на посадку и заверил, что аварийные службы Маврикия готовы к приему самолета. Последний выход на связь экипаж совершил в 00.04, в 00.08 диспетчер попытался вызвать рейс 295, но ему не ответили.

Начались поиски самолета, ЮАР отправила к месту предполагаемого крушения шесть военных и гражданских судов. В 12 часов в 248 километрах восточнее Маврикия были найдены первые обломки лайнера и восемь тел погибших с сильнейшими повреждениями. Поиски продолжились на дне Индийского океана. Останки лайнера под водой были найдены в декабре 1988 года на подводной горе. Также были найдены оба бортовых самописца, которые подняли с рекордной глубины в 4900 метров, но на них были зафиксированы только первые две минуты после возникновения внештатной ситуации на борту.





Фото: www.securiteaerienne.com

Положение обломков на дне океана позволило следствию предположить, что перед тем как упасть в океан, самолет взорвался. Эксперты смогли установить время крушения по двум поврежденным наручным часам, находившимся в ручной клади — 00.07. Часть пассажиров погибла еще до крушения от отравления дымом.



Часть обломков самолета была серьезно повреждена огнем, по мнению экспертов, этот фрагмент самолета подвергся воздействию не менее 300 градусов по Цельсию. Фото: securiteaerienne.com

Следствие так и не смогло выяснить причину пожара и последующего взрыва самолета. По одной из версий , на борту находился груз боеприпасов (в то время ЮАР воевала с Анголой), которые и вызвали пожар, после чего сдетонировали и разрушили авиалайнер. По другой — пожар и взрыв на борту произошел в результате теракта. Третий вариант, которого придерживаются все противники теории заговора: в грузовом отсеке по неизвестным причинам (среди возможных назывались литиевые батареи в компьютерах пассажиров в багаже) начался пожар. Для того чтобы пассажиры не задохнулись, экипаж принял рискованное решение и открыл дверь в пассажирском салоне. Приток воздуха привел к усилению пожара, и когда огонь добрался до электропроводки и топливного бака, произошел взрыв.

Все 157 человек на борту рейса SA 295 были признаны погибшими.

2016 год. Катастрофа BAe 146 в Колумбии, 71 погибший

28 ноября 2016 года авиалайнер Avro RJ85 авиакомпании LaMia выполнял плановый рейс LMI2933 по маршруту Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия) — Медельин (Колумбия). На борту находились девять членов экипажа и 68 пассажиров, в том числе и футбольная команда «Шапекоэнсе», летевшая на финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ».

При подлете к Медельину лайнер врезался в гору в 18 километрах от аэропорта. Из находившихся на его борту 77 человек выжили всего шестеро: стюардесса, спортивный комментатор Рафаэль Энзел и четверо футболистов — Маркос Данило Падилья, Жаксон Фолман, Элио Нето, Алан Рушел. Позже вратарь Маркос Данило Падилья скончался в госпитале, таким образом жертвами крушения стал 71 человек.



Обломки рейса LMI2933. Фото: Reuters

«До того момента, как в самолете погас весь свет, полет шел спокойно. Внезапно стало очень тихо, все сели. Мы хотели знать, что происходит, но стюардессы ничего не говорили. Затем, за несколько минут до падения, бортпроводник прошел мимо и сказал: „Пристегните ремни безопасности, потому что мы собираемся приземлиться“. Было очень спокойно. Пилоты нам ничего не сообщали. А потом мы начали падать. Не так много людей пережили такой момент. Секунду назад вы находились в пути с друзьями, вы летели покорять мечту, а сейчас двигатель самолета перестает работать и вы падаете», — рассказывал выживший вратарь Жаксон Фолман.

Он очнулся в лесу, открыл глаза, но ничего не увидел — шел дождь. Зато Фолман слышал стоны и крики с просьбой о помощи.

«Самым сложным было слышать, как мои друзья звали на помощь, но я не мог ничего сделать. Я не мог встать. Было очень темно, я ничего не видел. Теперь благодарю Бога за то, что не видел, как умирает моя команда», — говорил Фолман.

В авиакатастрофе Фолман потерял ногу, но не бросил футбол: он по-прежнему выходит на поле и твердо намерен стать основным вратарем паралимпийской сборной Бразилии и завоевать с командой золотые медали на Олимпиаде-2020.

Вернулся на поле и защитник Алан Рушел. В авиакатастрофе он получил перелом шейки бедра и несколько переломов черепа, но уже через несколько месяцев стал тренироваться и даже сыграл в 2017 году в матче с «Барселоной».

Еще у одного защитника, Элио Нето, травмы оказались тяжелее, чем у его партнера по оборонительной линии Алана Рушела. «Мне пришлось учиться заново не только ходить, но даже пить и есть», — рассказывал Нето прессе. Тем не менее игрок не терял связи с командой и уже через полтора месяца после авиакатастрофы на костылях знакомился с полностью обновленным составом «Шапекоэнсе».



Жаксон Фолман, Алан Рушел и Элио Нето, 5 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Через 15 месяцев после трагедии управление по делам гражданской авиации Колумбии представило доклад о причинах крушения . Причиной авиакатастрофы стала халатность авиакомпании: самолет рухнул из-за нехватки топлива.

«Авария произошла из-за недостатка топлива в самолете по причине ненадлежащего контроля авиакомпанией», — отмечается в докладе. Также в отчете отмечается, что экипаж проигнорировал предупреждение о нехватке горючего, когда самолет был в 40 минутах до места назначения. Вместо того чтобы приземлиться в ближайшем аэропорту, воздушное судно продолжило лететь в колумбийский Медельин. Выживших в катастрофе людей спасло отсутствие топлива в баках, из-за чего при падении судна не случилось взрыва.

Другие авиакатастрофы с погибшими 28 ноября за последние 60 лет Другие авиакатастрофы с погибшими 28 ноября за последние 60 лет

В 2010 году самолет Ил-76, принадлежащий грузинской авиакомпании SunWays Airlines, выполнял рейс Карачи — Хартум и направлялся в Судан с гуманитарным грузом. Вскоре после взлета самолет упал в 500 метрах от ВПП. Погибли все 8 человек, находившихся на борту самолета, а также четыре человека на земле — рабочие в строящемся доме, на который рухнул Ил-76. Причиной катастрофы стал неисправный двигатель.

В 2009 году в Китае разбился грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 °F. Три члена экипажа погибли.

В 2005 году в Нигерии разбился частный самолет Beechcraft 200 Super King Air. Два человека погибли.

В 2004 году в США разбился Canadair CL-600−2A12 Challenger 601. Из шести человек на борту погибли трое. Причиной авиакатастрофы стало обледенение крыльев.

В 2002 году в Кении при аварийной посадке самолета Let L-410UVP-E20 погиб один член экипажа. Еще один пилот и 18 пассажиров выжили.

В 2001 году на Коста-Рике разбился маломестный самолет Cessna 208B Grand Caravan. Погибли 3 человека.

В 1998 году в Великобритании разбился самолет DHC-7−102. Два человека погибли.

В 1995 году в Бразилии потерпел крушение самолет Fairchild FH-227B. Из четырех человек на борту погибли трое.

В 1989 году в США разбился самолет Britten-Norman BN-2 Islander. На борту находился пилот и семь пассажиров, все они погибли.

В 1980 году на Багамах потерпел крушение Douglas DC-6A, четыре человека погибли. В этот же день, но в США, рухнул Douglas DC-7B — погибли два человека.

В 1974 году во Вьетнаме разбился самолет Douglas C-54B-1-DC (DC-4). Погибли три человека.

В 1969 году в Марокко самолет Lockheed L-749A Constellation после отказа трех двигателей врезался в гору. Погибли восемь человек.

В 1964 году в самолет Ил-14 комапнии «Аэрофлот» врезался в гору в Грузии. Погибли 7 человек, восемь — выжили.

В 1959 году самолет Ан-12 разбился неподалеку от Иркутска. Погибли все 10 человек, находившихся на борту.