Ангела Меркель упала, взбираясь на сцену. Но здоровье тут ни при чем

Источник материала: Tut.by

Ангела Меркель в Берлине упала, поднимаясь на сцену для выступления на конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Видео произошедшего опубликовало в YouTube издание Daily Mail.

Как выяснилось, канцлер не заметила ступеньки, и попыталась запрыгнуть на метровую сцену. Потеряв равновесие, она начала падать, но быстро снова встала на ноги.

«Не заметила лестницу там слева. На обратном пути лучше пойду по ступенькам», — с самоиронией начала свою речь политик. Официальный представитель германского правительства Штефан Зайберт позже подтвердил журналистам, что Меркель всего лишь оступилась, с ней все в порядке, сообщает таблоид Bild .

Напомним, в последнее время у главы правительства Германии наблюдаются проблемы со здоровьем. Во время официальных поездок журналисты не раз фиксировали у нее приступы дрожи. В последний раз — во время официального визита в Индию 1 ноября. Тогда канцлер даже вынуждена была нарушить протокол и слушать гимн сидя .

Как пояснил позже журналистам источник в МИД Индии, «к сожалению, госпожу Меркель беспокоят проблемы со здоровьем».

Сама канцлер утверждала, что поводов для беспокойства нет и она чувствует себя хорошо. К слову, Меркель официально достигла пенсионного возраста: 17 июля ей исполнилось 65 лет.