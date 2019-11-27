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Ангела Меркель упала, взбираясь на сцену. Но здоровье тут ни при чем

28.11.2019 21:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ангела Меркель в Берлине упала, поднимаясь на сцену для выступления на конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Видео произошедшего опубликовало в YouTube издание Daily Mail.

Как выяснилось, канцлер не заметила ступеньки, и попыталась запрыгнуть на метровую сцену. Потеряв равновесие, она начала падать, но быстро снова встала на ноги.

«Не заметила лестницу там слева. На обратном пути лучше пойду по ступенькам», — с самоиронией начала свою речь политик. Официальный представитель германского правительства Штефан Зайберт позже подтвердил журналистам, что Меркель всего лишь оступилась, с ней все в порядке, сообщает таблоид Bild.

Напомним, в последнее время у главы правительства Германии наблюдаются проблемы со здоровьем. Во время официальных поездок журналисты не раз фиксировали у нее приступы дрожи. В последний раз — во время официального визита в Индию 1 ноября. Тогда канцлер даже вынуждена была нарушить протокол и слушать гимн сидя.

Как пояснил позже журналистам источник в МИД Индии, «к сожалению, госпожу Меркель беспокоят проблемы со здоровьем».

Сама канцлер утверждала, что поводов для беспокойства нет и она чувствует себя хорошо. К слову, Меркель официально достигла пенсионного возраста: 17 июля ей исполнилось 65 лет.

 
 
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«Не заметила лестницу там слева. На обратном пути лучше пойду по ступенькам», - с самоиронией начала свою речь политик.
 
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