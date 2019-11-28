Премьер Мальты созвал экстренное совещание в связи с убийством журналистки

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в ночь на пятницу созвал экстренное совещание правительства в связи с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.



Фото: Reuters

За последние дни из правительства Муската уволились двое министров, а глава аппарата премьера покинул пост после задержания. Давление на премьера также растет.

«Ситуация очень серьезная», — цитирует агентство Франс пресс заместителя премьер-министра Мальты Криса Фирна.

Источники агентства говорят, что кабинет, скорее всего, обсудит возможность помилования Йоргена Фенека, подозреваемого в организации убийства журналистки.

Бизнесмен Йорген Фенек был задержан в минувшие выходные. Он назвал организатором убийства журналистки бывшего главу администрации премьер-министра Кита Шембри.

После обвинений Шембри покинул свой пост. Его также задержали, однако в ночь на пятницу выяснилось, что он освобожден. В полиции заявили, что держать его под арестом нет необходимости.

Фенека также отпускали после задержания, это происходило три раза, сообщает Times of Malta . Премьер говорил, что это делается для того, чтобы дать полиции достаточно времени на допрос.

Джосеф Мускат говорил, что помилует Фенека, если тот расскажет о заказчике преступления, после чего у парламента Мальты начались массовые протесты, участники которых требовали отставки премьера.

Убийство журналистки спровоцировало протесты, которые продолжаются до сих пор

Йорген Фенек руководит группой компаний Tumas и занимает должность директора энергетической компании Electrogas, получившей от властей Мальты многомиллионную концессию на строительство газовой электростанции.



Люди собрались на площади с портретами убитой журналистки и требуют отставки премьера. Мальта, 28 ноября 2019 года. Фото: Reuters

Его называли владельцем дубайской компании 17 Black, которая фигурировала в «Панамском досье» — опубликованном в 2016 году архиве панамской фирмы Mossack Fonseca, которое показало связь десятков известных людей, включая президентов ряда стран, с отмыванием денег.

Дафна Каруана Галиция была более всего известна своим антикоррупционным блогом под названием Running Commentary, который она вела с 2008 года. Она же занималась исследованием документов «Панамского архива».

Галиция регулярно получала угрозы убийства. Против нее был подан ряд судебных исков от влиятельных политиков, о которых она писала в блоге.

Журналистка была убита возле своего дома в октябре 2017 года — ее автомобиль был подорван. Это дело потрясло Мальту и вызвало шквал критики в адрес властей.