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КНДР провела испытания ракетной установки сверхбольшого калибра

29.11.2019 08:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

КНДР провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. Об этом сообщила в пятницу центральная газета народной республики Rodong Sinmun.


Запуск северокорейской ракеты "Хвасон-15" 29 ноября 2017 года. Фото: Reuters

Как отмечает издание, за ракетными запусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который "выразил большое удовлетворение" результатами испытаний. "В результате проведения огневых испытаний ракетной системы ее превосходство и надежность были подтверждены", - сообщила Rodong Sinmun.

По информации газеты, ракетные запуски были произведены на испытательном полигоне Академии национальной обороны КНДР.  Издание не приводит подробностей о типе и технических характеристиках ракетной установки, которая использовалась для запуска. При этом издание отмечает, что "под руководством уважаемого высшего руководителя ученые оборонной промышленности КНДР разработали беспрецедентную в мире мощную систему вооружения".

"Он [Ким Чен Ын] был полон решимости вооружить народную армию как можно быстрее, чтобы обеспечить оборону страны", - завершает Rodong Sinmun репортаж о проведении ракетных испытаний.

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил, что КНДР произвела в четверг вечером запуск двух ракет неустановленного типа. По его данным, пуски произведены в сторону Японского моря из уезда Ёнпхо северо-восточной провинции Хамгён-Пукто в 16.:59 по местному времени (10.59 по минскому). Министр обороны Японии, в свою очередь, уточнил что запущенные КНДР две баллистические ракеты поднялись на высоту 100 км и пролетели 380 км.

Это уже тринадцатый по счету ракетный пуск, осуществленный КНДР в этом году.

 
 
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По данным газеты Rodong Sinmun, лидер страны Ким Чен Ын «выразил большое удовлетворение» результатами испытаний.
 
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