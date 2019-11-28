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КНДР провела испытания ракетной установки сверхбольшого калибра
29.11.2019 08:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
КНДР провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. Об этом сообщила в пятницу центральная газета народной республики
Как отмечает издание, за ракетными запусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который "выразил большое удовлетворение" результатами испытаний. "В результате проведения огневых испытаний ракетной системы ее превосходство и надежность были подтверждены", - сообщила Rodong Sinmun.
По информации газеты, ракетные запуски были произведены на испытательном полигоне Академии национальной обороны КНДР. Издание не приводит подробностей о типе и технических характеристиках ракетной установки, которая использовалась для запуска. При этом издание отмечает, что "под руководством уважаемого высшего руководителя ученые оборонной промышленности КНДР разработали беспрецедентную в мире мощную систему вооружения".
"Он [Ким Чен Ын] был полон решимости вооружить народную армию как можно быстрее, чтобы обеспечить оборону страны", - завершает Rodong Sinmun репортаж о проведении ракетных испытаний.
Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил, что КНДР произвела в четверг вечером запуск двух ракет неустановленного типа. По его данным, пуски произведены в сторону Японского моря из уезда Ёнпхо северо-восточной провинции Хамгён-Пукто в 16.:59 по местному времени (10.59 по минскому). Министр обороны Японии, в свою очередь, уточнил что запущенные КНДР две баллистические ракеты поднялись на высоту 100 км и пролетели 380 км.
Это уже тринадцатый по счету ракетный пуск, осуществленный КНДР в этом году.
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По данным газеты Rodong Sinmun, лидер страны Ким Чен Ын «выразил большое удовлетворение» результатами испытаний.
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