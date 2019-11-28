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Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ умер в возрасте 101 года
29.11.2019 16:17 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ умер в возрасте 101 года. Об этом сообщает
Ясухиро Накасонэ
Накасонэ был первым премьер-министром Японии, посетившим Южную Корею после Второй мировой войны (в 1910—1945 годах Корейский полуостров находился под японской оккупацией). Накасонэ дружил с президентом США Рональдом Рейганом (они называли друг друга Рон и Ясу), а также встречался с президентом СССР Михаилом Горбачевым.
Также Накасонэ на протяжении более чем 50 лет был депутатом японского парламента, куда впервые избрался в 1947 году. Он ушел из политики в 2003 году, так как больше не мог быть депутатом по возрасту.
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Накасонэ дружил с президентом США Рональдом Рейганом (они называли друг друга Рон и Ясу), а также встречался с президентом СССР Михаилом Горбачевым.
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