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Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ умер в возрасте 101 года

29.11.2019 16:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ умер в возрасте 101 года. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Либерально-демократическую партию Японии, членом которой был Накасонэ.


Фото: Reuters

Ясухиро Накасонэ начал работать в правительстве Японии в 1959 году. Он занимал ряд министерских постов, в частности, министра обороны и министра транспорта. В 1982—1987 годах Накасонэ был премьер-министром Японии. Будучи главой правительства, он выступал за усиление обороноспособности страны и приватизацию государственных компаний.

Накасонэ был первым премьер-министром Японии, посетившим Южную Корею после Второй мировой войны (в 1910—1945 годах Корейский полуостров находился под японской оккупацией). Накасонэ дружил с президентом США Рональдом Рейганом (они называли друг друга Рон и Ясу), а также встречался с президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Также Накасонэ на протяжении более чем 50 лет был депутатом японского парламента, куда впервые избрался в 1947 году. Он ушел из политики в 2003 году, так как больше не мог быть депутатом по возрасту.

 
 
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Накасонэ дружил с президентом США Рональдом Рейганом (они называли друг друга Рон и Ясу), а также встречался с президентом СССР Михаилом Горбачевым.
 
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