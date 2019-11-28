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В Нидерландах отца детей, девять лет живших взаперти на ферме, обвинили в сексуальном насилии

29.11.2019 17:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в сексуальном насилии 67-летнему отцу шести детей, которые с 2010 года жили в изоляции на ферме в Рёйнерволде в провинции Дренте. Геррит-Ян ван Д. обвиняется в насилии над двумя из трех своих старших детей. Их пол, возраст и имена не раскрываются. В прокуратуре отметили, что эти люди давно ушли от Геррит-Яна и не проживали на ферме. Адвокат мужчины отказался это комментировать, отметив, что на здоровье его клиента повлиял инсульт, случившийся несколько лет назад.


Фото: Reuters

Всего у Геррит-Яна, по данным СМИ, десять детей: старший сын от первого брака не общается с ним 30 лет, еще трое старших детей ушли из семьи в год переезда на ферму, остальные шестеро жили в Рёйнерволде. Вероятно, в обвинительном акте речь идет о старших детях мужчины от второго брака.

Геррит-Ян один воспитывал своих детей. Как сообщили в прокуратуре, в октябре 2004 года его супруга умерла. ДНК-экспертиза подтвердила, что мужчина является отцом всех шести человек, обнаруженных на ферме. Благодаря проведенной экспертизе прокуратура смогла подтвердить, что обнаруженные там молодые люди — граждане Нидерландов. Ранее никто из них не был зарегистрирован в муниципальном реестре населения. Сейчас для них готовят удостоверения личности.

Глава семейства бил детей, заставлял принимать ледяные ванны и называл себя «первозданным отцом»

Геррит-Ян издевался над детьми, жившими на ферме, сообщила крупнейшая нидерландская ежедневная газета De Telegraaf. Об этом журналисты узнали из показаний детей Геррит-Яна — как тех, кто жил на ферме, так и тех, кто покинул ее раньше других.

«Геррит-Ян хотел основать рай в Рёйнерволде, но он превратился в ад религиозного принуждения, беззакония, смертельного страха и насилия», — пишет газета. По ее информации, Геррит-Ян считал себя богом и просил называть его «первозданным отцом».

По утверждению De Telegraaf, отец избивал детей, выдергивал у них волосы, заставлял принимать холодные ванны, а также держал их в собачьей конуре. По сведениям журналистов, Геррит-Ян говорил, что относится к детям «как к собакам», чтобы они были покорными. Издание утверждает, что дети настолько боялись своего отца, что не могли пройти мимо него в туалет. Один из детей от страха мочился в штаны, заявила газета.

У отца семьи были последователи. Одного из них он несколько месяцев держал взаперти

В прокуратуре сообщили, что Геррит-Яну и 58-летнему арендатору фермы, австрийцу Йозефу Б. также предъявили обвинения в незаконном лишении свободы 69-летнего мужчины из Австрии. По данным прокуратуры, в 2009 году этого человека несколько месяцев держали взаперти в городе Меппел, расположенном недалеко от Рёйнерволда. О дальнейшей судьбе мужчины официально не сообщается.

Газета De Telegraaf, в свою очередь, рассказала историю австрийца по имени Герман, который работал на Геррит-Яна в его деревообрабатывающей компании. Мужчины познакомились в 1980-е годы, и Герман стал одним из последователей Геррит-Яна. Тот говорил, что хотел заботиться о Германе и других «плохих людях» из Австрии, пишет газета. По ее информации, последователи «первозданного отца» подвергались различным наказаниям за какие-либо проступки. Когда Герман выступил против него, Геррит-Ян привязал его веревками к потолку, чтобы изгнать злых духов. В заявлении одного из детей сказано, что это продолжалось один или два дня. После того как Германа освободили, он продолжил приходить в дом Геррит-Яна. По данным издания, несколько недель или месяцев Герман находился взаперти, получая в качестве еды яблоки и мед.

Прокуратура Нидерландов сообщила, что приняла к сведению утверждения из публикации издания, но отказалась комментировать их по существу.

Старшие дети поддержали обвинения против отца, младшие — нет. Они хотят сняться в документальном фильме

Дети Геррит-Яна от второго брака сделали два заявления из-за обвинений, предъявленных их отцу, сообщает nos.nl. Четверо старших детей, в том числе 25-летний Ян Зон ван Дорстен, первый сообщивший об изоляции своей семьи, поддержали выдвинутые обвинения. В то же время пятеро младших детей с этим не согласились.

Старшие дети сообщили, что готовы сняться в документальном фильме, чтобы рассказать о своей семье. Младшие поддержали это предложение, но отметили, что хотели бы обсудить это со своим отцом. Тот это пока не комментировал.

 
 
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Государственная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в сексуальном насилии 67-летнему отцу шести детей, которые с 2010 года жили в изоляции на ферме в...
 
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