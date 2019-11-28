Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.



Фото: Reuters

Речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)». Документ был внесен в Раду еще в марте этого года.

Закон вводит новую шкалу войсковых и флотских воинских званий. В частности, отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, старшины. Взамен вводятся новые звания мастер-сержанта и главного старшины.

Воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава в украинской армии теперь будут выглядеть так:

рекрут,

солдат,

старший солдат,

младший сержант,

сержант,

старший сержант,

первый сержант,

штаб-сержант,

мастер-сержант,

старший мастер-сержант,

главный мастер-сержант.

Изменения коснутся и флотских званий. Больше не будет мичманов, зато появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Документом отменяется название соединения «полк», вместо него теперь будет «бригада».

В пояснительной записке к документу говорится, что основной целью изменений является «приобретение Вооруженными силами Украины совместимости с вооруженными силами стран — членов НАТО».

Авторы инициативы, среди которых — группа депутатов предыдущего созыва, включая бывшего спикера Рады Андрея Парубия, рассчитывают, что принятие закона позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами и создаст дополнительные мотивировки для прохождения военной службы по контракту, а также будет способствовать переходу Вооруженных сил на профессиональную основу по образцу западноевропейских армий.