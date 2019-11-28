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Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана
29.11.2019 18:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны,
Речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)». Документ был внесен в Раду еще в марте этого года.
Закон вводит новую шкалу войсковых и флотских воинских званий. В частности, отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, старшины. Взамен вводятся новые звания мастер-сержанта и главного старшины.
Воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава в украинской армии теперь будут выглядеть так:
Изменения коснутся и флотских званий. Больше не будет мичманов, зато появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.
Документом отменяется название соединения «полк», вместо него теперь будет «бригада».
В пояснительной записке к документу говорится, что основной целью изменений является «приобретение Вооруженными силами Украины совместимости с вооруженными силами стран — членов НАТО».
Авторы инициативы, среди которых — группа депутатов предыдущего созыва, включая бывшего спикера Рады Андрея Парубия, рассчитывают, что принятие закона позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами и создаст дополнительные мотивировки для прохождения военной службы по контракту, а также будет способствовать переходу Вооруженных сил на профессиональную основу по образцу западноевропейских армий.
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Принятый в Украине закон направлен на приведение армии к стандартам НАТО.
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