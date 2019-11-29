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Дело о крушении MH17 частично передано в суд в Гааге. Процесс будут транслировать в интернете
29.11.2019 22:13 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о сбитом 17 июля 2014 года над Украиной «Боинге 777» передана в распоряжение судей окружного суда Гааги. Об этом в пятницу, 29 ноября, журналистам заявила представительница суда Иоланде Вайннобель.
Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин крушения лайнера «Малайзийских авиалиний», который летел
Власти Нидерландов приняли решение, что суд по делу о крушении лайнера пройдет в рамках не международного, а национального законодательства. Из 298 человек, находившихся на борту самолета, большинство были гражданами Нидерландов.
Место проведения процесса в силу публичного интереса перенесено из здания окружного суда Гааги в Юридический комплекс, который находится рядом с аэропортом Схипхол.
Среди обвиняемых — россияне и украинец
Среди обвиняемых — трое россиян: бывший «министр обороны» так называемой ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Из четверых подозреваемых на предъявленные обвинения отреагировали Дубинский, Пулатов и Гиркин, все трое вину в катастрофе отрицают. Участие обвиняемых в уголовном процессе считается маловероятным.
В рамках брифинга для журналистов представители суда также назвали имена судей на процессе. Общая судебная коллегия будет состоять из пяти судей — трех постоянных и двух заместителей. Председательствовать на суде будет Хендрик Стенхёйс.
Касаясь передачи части обвинения в суд, представительница окружного суда в Гааге по запросу DW уточнила, что в обычной уголовной практике Нидерландов обвинительное заключение поступает судьям не раньше чем за 14 дней.
Судебные заседания пока запланированы до конца марта 2021 года. За происходящим в зале суда можно будет следить с помощью интернет-трансляции, которая будет организована на сайте
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Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин крушения лайнера «Малайзийских авиалиний», который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур,...
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