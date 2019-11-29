Теперь в Нидерландах. Вооруженный ножом человек напал на прохожих в Гааге

Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали в пятницу в результате нападения с ножом на торговой улице в центре Гааги. Об этом сообщается в Twitter городской полиции.



Фото: Reuters

«Три человека получили ранения при нападении с ножом на улице Гроте Марктстраат», — отмечается в сообщении.

Нападавший скрылся с места происшествия, ведется его розыск. Правоохранительные органы просят очевидцев произошедшего поделиться имеющимися у них данными с полицией.

Гроте Марктстраат — одна из наиболее оживленных улиц Гааги, где расположено множество торговых точек. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

Похожий инцидент произошел сегодня, напомним, на Лондонском мосту в столице Великобритании. Человек с ножом успел ранить двух человек, прежде чем его застрелила полиция. Позже жертвы нападения скончались. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.