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Теперь в Нидерландах. Вооруженный ножом человек напал на прохожих в Гааге

30.11.2019 00:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали в пятницу в результате нападения с ножом на торговой улице в центре Гааги. Об этом сообщается в Twitter городской полиции.


Фото: Reuters

«Три человека получили ранения при нападении с ножом на улице Гроте Марктстраат», — отмечается в сообщении.

Нападавший скрылся с места происшествия, ведется его розыск. Правоохранительные органы просят очевидцев произошедшего поделиться имеющимися у них данными с полицией.

Гроте Марктстраат — одна из наиболее оживленных улиц Гааги, где расположено множество торговых точек. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

Похожий инцидент произошел сегодня, напомним, на Лондонском мосту в столице Великобритании. Человек с ножом успел ранить двух человек, прежде чем его застрелила полиция. Позже жертвы нападения скончались. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

 
 
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Гроте Марктстраат - одна из наиболее оживленных улиц Гааги, где расположено множество торговых точек. На месте происшествия работают службы экстренного...
 
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