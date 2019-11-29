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Теперь в Нидерландах. Вооруженный ножом человек напал на прохожих в Гааге
30.11.2019 00:12 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Три человека пострадали в пятницу в результате нападения с ножом на торговой улице в центре Гааги. Об этом сообщается в
«Три человека получили ранения при нападении с ножом на улице Гроте Марктстраат», — отмечается в сообщении.
Нападавший скрылся с места происшествия, ведется его розыск. Правоохранительные органы просят очевидцев произошедшего поделиться имеющимися у них данными с полицией.
Гроте Марктстраат — одна из наиболее оживленных улиц Гааги, где расположено множество торговых точек. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.
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Гроте Марктстраат - одна из наиболее оживленных улиц Гааги, где расположено множество торговых точек. На месте происшествия работают службы экстренного...
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