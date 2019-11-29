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Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии
30.11.2019 09:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии. Об этом сообщает
«Ди Каприо — крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии», — сказал глава государства.
При этом бразильский лидер, выдвигая подобные обвинения, не представил никак доказательств. «Фотографируют, отправляют [фото] в НПО, та их распространяет, затем связывается с Леонардо Ди Каприо, он выплачивает $ 500 тыс. этой НПО», — приводит слова Болсонару газета
Как отмечает издание, заявление президента Бразилии прозвучало на фоне полицейской операции в штате Пара, в рамках которой 26 ноября были задержаны четыре человека, связанные с неправительственными организациями. Их заподозрили в целенаправленном поджоге лесов с целью дальнейшего получения средств от благотворительных и иных организаций на ликвидацию последствий пожаров, однако спустя двое суток их отпустили.
Представитель Ди Каприо на момент публикации материала не ответил на запрос AP.
Как отмечает AP, на фоне пожаров Ди Каприо и еще несколько филантропов создали фонд срочной помощи лесам Амазонии, который был назван Amazon Forest Fund. Планировалось, что в его активе будет $ 5 млн, а одной из основных задач было срочное решение вопросов по спасению «легких планеты».
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По его мнению, актер спонсировал НПО, которые сами и устраивали поджоги лесов. «Ди Каприо - крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии», - заявил...
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