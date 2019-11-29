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Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии

30.11.2019 09:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии. Об этом сообщает AP.


Фото: Reuters

«Ди Каприо — крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии», — сказал глава государства.

При этом бразильский лидер, выдвигая подобные обвинения, не представил никак доказательств. «Фотографируют, отправляют [фото] в НПО, та их распространяет, затем связывается с Леонардо Ди Каприо, он выплачивает $ 500 тыс. этой НПО», — приводит слова Болсонару газета Estadao.

Как отмечает издание, заявление президента Бразилии прозвучало на фоне полицейской операции в штате Пара, в рамках которой 26 ноября были задержаны четыре человека, связанные с неправительственными организациями. Их заподозрили в целенаправленном поджоге лесов с целью дальнейшего получения средств от благотворительных и иных организаций на ликвидацию последствий пожаров, однако спустя двое суток их отпустили.

Представитель Ди Каприо на момент публикации материала не ответил на запрос AP.

Крупные лесные пожары произошли в Амазонии летом текущего года. Их количество в этом году стало рекордным за все время наблюдений, которые ведутся с 2013 года. По сравнению с 2018 годом, оно выросло на 83%. В августе Болсонару заявлял, что причиной пожаров стал человеческий фактор. Он говорил, что фермеры жгут леса для расчистки территории для сельского хозяйства и выпаса скота.

Как отмечает AP, на фоне пожаров Ди Каприо и еще несколько филантропов создали фонд срочной помощи лесам Амазонии, который был назван Amazon Forest Fund. Планировалось, что в его активе будет $ 5 млн, а одной из основных задач было срочное решение вопросов по спасению «легких планеты».

 
 
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По его мнению, актер спонсировал НПО, которые сами и устраивали поджоги лесов. «Ди Каприо - крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии», - заявил...
 
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