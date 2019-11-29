Дания: Трамп, Россия и Китай - угроза для Гренландии

Источник материала: Tut.by

Дания впервые объявила, что безопасность принадлежащей ей Гренландии важнее таких угроз, как терроризм или киберпреступность.



Фото: Reuters

Служба военной разведки Дании (FE) связывает это, среди прочего, с возможными изменениями в американской политике, так как президент США Дональд Трамп публично сказал, что хотел бы, чтобы Америка купила этот громадный арктический остров.

Гренландия — часть Дании, но пользуется чрезвычайно широкой автономией. В 1985 году она вышла из состава Европейского экономического сообщества, также у нее есть право заключать торговые договоры с другими странами.

Китай уже подписал с ней договоры о разработке местных месторождений.

Глава FE Ларс Финдсен сказал, что Гренландия сейчас — главный вопрос безопасности королевства, так как в Арктике начинается конкуренция между мировыми державами, в основном США, Китаем и Россией.

В августе правительство Дании назвало абсурдным предложение Дональда Трампа купить Гренландию у Копенгагена.

Сразу после этого Трамп отменил официальный визит в Данию и назвал заявление премьер-министра этой страны отвратительным.

США проявляют интерес к Гренландии уже давно. Первый раз Вашингтон предложил купить этот остров в 1867 году, а последний раз (если не считать слов Трампа) — в 1941 году, когда Америка обеспечивала безопасность этой территории.

Гренландия играла важную роль во время холодной войны. В поселке Туле находится американская база с огромным радаром, следящим за пространством над Арктикой на случай ракетного нападения. Это самая северная военная база США.

Почему возрос интерес к Гренландии?

Гренландия становится стратегически важным регионом благодаря потеплению климата. Масштабы судоходства в Северном Ледовитом океане растут, а из-за таяния гренландских ледников добыча полезных минералов, запасы которых на острове значительны, может стать рентабельной.

Гренландия расположена между Северной Америкой и Европой, что облегчает доставку добытых ископаемых на рынки многих стран.

«В этом году мы решили начать аналитический доклад о потенциальных угрозах с Арктики, так как растущий интерес к этому региону напрямую затрагивает Королевство Дании», — заявил Би-би-си Ларс Финдсен.

«Несмотря на то, что все приарктические государства заявляют, что хотят уберечь этот регион от военно-политической конфронтации, военное присутствие в Арктике нарастает. Началась большая игра между такими державами, как Россия, США и Китай, а это усугубляет напряженность в регионе».

Россия укрепляет свое экономическое и военное присутствие в Арктике. При этом между Данией, Россией, США и Канадой имеются разногласия относительно принадлежности полярных территорий.

ВМС и авиация Дании регулярно патрулируют воздушное и морское пространство Гренландии. А в августе Дания впервые направила в гренландские воды один из двух самых крупных кораблей своего флота — «Абсалон».

Минеральные богатства Гренландии

Горнодобывающая промышленность в Гренландии расширяется, так как ледники тают.

Совместное предприятие австралийской компании Greenland Minerals Ltd и китайской Shenghe Resources Holding позволит Китаю импортировать из Гренландии уран и торий.

По оценкам Greenland Minerals Ltd, запасы одного только месторождения в южной части Гренландии составляют примерно 270 тысяч тонн урана и 11 млн тонн редкоземельных элементов. В проекте участвует Национальная ядерная корпорация Китая (CNNC).

В других районах Гренландии обнаружены месторождения рубинов и сапфиров, а также золота, платины, цинка, свинца и молибдена.

Лондонская компания Bluejay Mining разрабатывает месторождение ильменита — титановой руды — в районе реки Дандас, близ американской базы Туле. Часть акций этого месторождения купили датские и гренландские компании.

Помимо добычи титановой руды, Bluejay Mining разрабатывает в Гренландии еще два крупных месторождения. На одном из них добывают никель, медь и платину, на другом — цинк, свинец и серебро. Более половины работников компании — гренландцы или датчане.

Какие отношения у Гренландии с Данией?

Население Гренландии — примерно 56 тысяч человек, и экономически эта территория во многом зависит от Дании.

В 2009 году был принят закон о самоуправлении Гренландии, в результате чего территория получила значительную автономию, хотя Дания по-прежнему отвечает за иностранные отношения, оборону, безопасность и иммиграцию.

Сколько стоит Гренландия и зачем она Дональду Трампу?

Около 90% гренландского экспорта составляют морепродукты, большая его часть — в основном креветки — идет в Данию.

Правительство Дании частично финансирует строительство трех крупных международных аэропортов в Гренландии, в том числе и в столице, городе Нуук. Построить там аэропорт хотел и Китай, но его предложение было отвергнуто.

Копенгаген также выделяет Гренландии ежегодную субсидию в размере 3,9 млрд датских крон (574 млн долларов).

Как сказал Би-би-си журналист датского новостного сайта OLFI Каспер Уэстер, жители Гренландии понимают, какой огромный потенциал представляют собой залежи полезных ископаемых на острове.

Некоторые гренландские политики выступают за полную независимость автономии, хотя, по словам Уэстера, даже они понимают, «как им будет худо без датских субсидий».

Что же касается датских политиков, то они стараются вести себя очень осторожно, говорит Уэстер. Дискуссии на тему Гренландии сводятся к вопросу: не слишком ли колониальную политику проводит Копенгаген?

А кроме того, многие датские политики не хотят, чтобы страна ввязывалась в крупные бизнес-проекты с Китаем, говорит журналист.

Лоренс Питер

Би-би-си