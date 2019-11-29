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Эрдоган посоветовал Макрону «проверить свою голову на смерть мозга»

30.11.2019 13:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону следует проверить свою голову, прежде чем говорить о «смерти мозга» НАТО. Такое заявление сделал в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на заявления французского лидера.


Фото: Reuters

«Президент Франции, господин Макрон, я говорю вам в Турции, и я скажу в НАТО: сначала проверьте вашу собственную голову на предмет смерти мозга», — приводит слова Эрдогана турецкое агентство Anadolu. По словам Эрдогана, заявления, подобные тем, что сделал Макрон, отражают больное и поверхностное понимание ситуации.

Макрон, поясняя свои слова о «смерти мозга» НАТО, привел как пример операцию Турции в Сирии и вывод американских войск из этого региона. По мнению Макрона, это свидетельствует об отсутствии координации между членами альянса.

Эрдоган ответил, что Франция не имеет права и полномочий находиться в Сирии. «[Сирийский] режим не приглашал вас туда», — сказал Эрдоган, обращаясь к французскому лидеру. «Исключать Турцию из НАТО или нет… У вас есть полномочия принимать такое решение?..» — возмутился турецкий лидер. Он также упрекнул Макрона в том, что Франция не выполняет свои финансовые обязательства перед НАТО. «Вы не платите в НАТО даже те деньги, которые нужно заплатить», — цитирует Эрдогана турецкий телеканал NTV.

Президент Турции добавил, что Франция присутствует в Сирии, где не имеет ни малейшего интереса, в то время как безопасность Турции означает безопасность всей Европы.

 
 
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По словам турецкого президента, заявления, подобные тем, что сделал его французский коллега Эмманюэль Макрон, отражают больное и поверхностное понимание ситуации.
 
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