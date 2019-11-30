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Террориста в Лондоне скрутили прохожие до приезда полиции. Нападавший досрочно освободился из тюрьмы

30.11.2019 23:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полиция официально признала терактом нападение на Лондонском мосту, в результате которого погибли два человека, и назвала имя ликвидированного исполнителя. Им оказался 28-летний Усман Хан, живший в графстве Стаффордшир. Мужчина был известен правоохранительным органам. В 2012 году он был осужден за связанные с терроризмом преступления, а в декабре 2018 года вышел по УДО, сообщается на сайте Скотланд-Ярда.


Фото: Reuters

«Несколько лет назад мы изменили систему досрочного освобождения, но теперь мы оперативно должны вновь провести ее оценку», — сказал заместитель главы МВД Великобритании Брендон Льюис. По данным телеканала Sky News, Хан все еще носил электронный браслет, чтобы у правоохранительных органов была возможность отслеживать его передвижения. Полиция в субботу подтвердила эту информацию.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ошибкой тот факт, что «у опасных преступников есть возможность выходить из тюрьмы досрочно». В преддверии назначенных на 12 декабря досрочных выборов в британский парламент Джонсон пообещал исправить сложившуюся при его предшественниках ситуацию, ужесточить наказания за терроризм и увеличить количество полицейских на улицах британских городов, передает ТАСС. Комиссия по условно-досрочному освобождению заявила, что не участвовала в освобождении Хана из тюрьмы.

Полиция считает, что у Хана не было сообщников, и не разыскивает других подозреваемых, однако проверяет возможность причастности других лиц к подготовке нападения, мотивы которого неясны.

По данным Sky News, Усман Хан был учеником и другом радикального исламского проповедника Анджема Чудари, который возглавлял запрещенную экстремистскую группировку «Аль-Муджахирун» и поддерживал «Исламское государство». В сентябре 2016 году Чудари был приговорен в Британии к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

В 2012 году Хан в числе других восьми человек признал себя виновным в попытке устроить накануне Рождества 2010 года взрывы в здании Лондонской фондовой биржи, Биг-Бене и Вестминстерском аббатстве, а также атаковать Бориса Джонсона, который тогда был мэром Лондона. В списке потенциальных целей террористов также были два раввина, посольство США и колесо обозрения London Eye, пишет Guardian.

Суд, оглашая приговор, определил Хана как одного из наиболее серьезных джихадистов и заявил, что его не следует освобождать до тех пор, пока он не перестанет быть угрозой для общества.

29 ноября Хан напал на людей в историческом здании лондонской гильдии рыботорговцев, расположенном на северном берегу Темзы неподалеку от Лондонского моста. Инцидент произошел на мероприятии программы Learning Together («Учимся вместе») под эгидой Института криминологии Кембриджского университета. В рамках этой программы заключенные из британской тюрьмы Грендон, получающие дополнительное образование в заключении, могли прослушать курс криминологии вместе со студентами Кембриджа. В мероприятии участвовало около 150 человек.

Как сообщает Русская служба BBC, от рук террориста погиб выпускник Кембриджа Джек Меррит, который был одним из координаторов программы «Учимся вместе». Имя второй жертвы пока не называется. Еще три человека — мужчина и две женщины — получили ножевые ранения.

Усмирить Хана во время конференции пытался бывший заключенный Джеймс Форд, осужденный в 2004 году на 15 лет за убийство женщины. После атаки в здании злоумышленник выбежал на улицу. В схватку с нападавшим вступили несколько жителей Лондона, они скрутили, обезоружили и удерживали его до появления полиции. При этом их не испугало, что на Хане был надет пояс смертника: то, что это был муляж, выяснилось позже.

На снятых очевидцами видео видно, что прохожие распылили порошковый огнетушитель, чтобы остановить террориста. Еще один мужчина вооружился пятифутовым бивнем нарвала, позаимствовав его в здании гильдии рыботорговцев. Прибывшие на место бойцы спецподразделения застрелили террориста.

 
 
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Полиция официально признала терактом нападение на Лондонском мосту, в результате которого погибли два человека, и назвала имя ликвидированного исполнителя.
 
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