Террориста в Лондоне скрутили прохожие до приезда полиции. Нападавший досрочно освободился из тюрьмы

Источник материала: Tut.by

Полиция официально признала терактом нападение на Лондонском мосту, в результате которого погибли два человека, и назвала имя ликвидированного исполнителя. Им оказался 28-летний Усман Хан, живший в графстве Стаффордшир. Мужчина был известен правоохранительным органам. В 2012 году он был осужден за связанные с терроризмом преступления, а в декабре 2018 года вышел по УДО, сообщается на сайте Скотланд-Ярда.

«Несколько лет назад мы изменили систему досрочного освобождения, но теперь мы оперативно должны вновь провести ее оценку», — сказал заместитель главы МВД Великобритании Брендон Льюис. По данным телеканала Sky News , Хан все еще носил электронный браслет, чтобы у правоохранительных органов была возможность отслеживать его передвижения. Полиция в субботу подтвердила эту информацию.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ошибкой тот факт, что «у опасных преступников есть возможность выходить из тюрьмы досрочно». В преддверии назначенных на 12 декабря досрочных выборов в британский парламент Джонсон пообещал исправить сложившуюся при его предшественниках ситуацию, ужесточить наказания за терроризм и увеличить количество полицейских на улицах британских городов, передает ТАСС . Комиссия по условно-досрочному освобождению заявила, что не участвовала в освобождении Хана из тюрьмы.

Полиция считает, что у Хана не было сообщников, и не разыскивает других подозреваемых, однако проверяет возможность причастности других лиц к подготовке нападения, мотивы которого неясны.

По данным Sky News, Усман Хан был учеником и другом радикального исламского проповедника Анджема Чудари, который возглавлял запрещенную экстремистскую группировку «Аль-Муджахирун» и поддерживал «Исламское государство». В сентябре 2016 году Чудари был приговорен в Британии к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

В 2012 году Хан в числе других восьми человек признал себя виновным в попытке устроить накануне Рождества 2010 года взрывы в здании Лондонской фондовой биржи, Биг-Бене и Вестминстерском аббатстве, а также атаковать Бориса Джонсона, который тогда был мэром Лондона. В списке потенциальных целей террористов также были два раввина, посольство США и колесо обозрения London Eye, пишет Guardian .

Суд, оглашая приговор, определил Хана как одного из наиболее серьезных джихадистов и заявил, что его не следует освобождать до тех пор, пока он не перестанет быть угрозой для общества.

29 ноября Хан напал на людей в историческом здании лондонской гильдии рыботорговцев, расположенном на северном берегу Темзы неподалеку от Лондонского моста. Инцидент произошел на мероприятии программы Learning Together («Учимся вместе») под эгидой Института криминологии Кембриджского университета. В рамках этой программы заключенные из британской тюрьмы Грендон, получающие дополнительное образование в заключении, могли прослушать курс криминологии вместе со студентами Кембриджа. В мероприятии участвовало около 150 человек.

Как сообщает Русская служба BBC , от рук террориста погиб выпускник Кембриджа Джек Меррит, который был одним из координаторов программы «Учимся вместе». Имя второй жертвы пока не называется. Еще три человека — мужчина и две женщины — получили ножевые ранения.

Усмирить Хана во время конференции пытался бывший заключенный Джеймс Форд, осужденный в 2004 году на 15 лет за убийство женщины. После атаки в здании злоумышленник выбежал на улицу. В схватку с нападавшим вступили несколько жителей Лондона, они скрутили, обезоружили и удерживали его до появления полиции. При этом их не испугало, что на Хане был надет пояс смертника: то, что это был муляж, выяснилось позже.

