Трамп о женщинах: что и как говорит президент США и почему это важно

В президентской гонке за пост президента США против Дональда Трампа впервые выдвигаются сразу несколько женщин, и чем ближе выборы, тем больше внимания пресса и публика будут обращать на тон и слова, которые хозяин Белого дома выбирает для своих политических противников.

«Вежливость» Трампа широко известна. Но есть ли в его выпадах именно сексистский подтекст?

Дипломата с блестящим послужным списком, экс-посла США на Украине Мари Йованович — Трамп в интервью многократно называл: «эта женщина». Ни разу по имени.

На слушаниях по импичменту 15 ноября Йованович заявила комиссии конгресса США, что президент уволил ее в результате «клеветнической кампании», развернутой людьми с «сомнительными мотивами».

Оправдывая свое решение отправить посла в отставку, Трамп рассказал в эфире телепрограммы Fox & Friends, что он слышал про «эту женщину, посла» разные «плохие вещи».

«Она была не ангел, эта женщина, окей? И мне многое не нравилось, что она делала», — сказал президент.

Трамп добавил, что сотрудники его администрации старались относиться к ней по-доброму: «Ведь она женщина — надо с ней помягче».

Профессор психологии в Йельском университете Марианна Лафранс видит в этой ремарке яркие признаки гендерно-окрашенного языка.

«Такое упоминание показывает, что она не личность, не профессионал, а прежде всего и только — женщина».

В политическом языке женщин постоянно «маркируют», приклеивая к каждой дополнительный ярлычок, отмечает Лафранс. Про политика мужского пола в Америке редко напишут «политик-мужчина такой-то».

«Но если речь идет о женщине, то часто кажется, что легче и лучше всего с самого начала подчеркнуть ее пол — только это и в основном это. Не политик — а женщина-политик. Про мужчин мы так не скажем».

Как только слово-ярлык наклеено, открывается «целая бездна стереотипов», обычно неосознанных, говорит профессор: «Так что как только вы назвали кого-то с самого начала „женщиной-политиком“ прежде чем описать ее должность, политическую позицию или профессиональные качества — вы уже сказали очень много».

Еще до победы на выборах за Трампом уже тянулся шлейф скандальных комментариев и высказываний о женщинах. Более всего шума произвела пленка с сакраментальной фразой «Я просто хватаю их за…», — обнародованная Washington Post в 2016 году. Эти слова, возмутившие миллионы людей, Трамп произнес еще в 2005-м в частном разговоре с ведущим передачи Access Hollywood, который случайно оказался записан.

И хотя Трамп приносил публичные извинения за «мужской треп» 2005 года, пренебрежительный тон в высказываниях о женщинах никуда не исчез.

Глава Центра изучения роли женщин в американской политике при университете Рутгера Дебби Уолш прослеживает постоянно повторяющуюся схему.

«Если собрать, что он говорил о Хиллари Клинтон, Карли Фиорине, Элизабет Уоррен, Хайди Круз — список можно продолжать, — то видно, что о женщинах, о любой известной, сильной женщине, он говорит в крайне унизительном и пошлом тоне».

Даже женщины, которые состоят в команде президента и выступают на его стороне, не застрахованы от попреков с легким налетом сексизма.

Несколько дней назад Трамп сказал в эфире телеканала Fox, что его советница Кэллиэнн Конуэй «конечно, молодец», но только плохо влияет на своего мужа (Джордж Конуэй — известный критик Трампа).

«Она наверняка что-то с ним сделала, мужик просто псих», — сказал президент.

Goofy Senator Elizabeth Warren @elizabethforma has done less in the U.S. Senate than practically any other senator. All talk, no action!