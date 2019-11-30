Десять человек погибли при падении автобуса с моста в Забайкалье

Источник материала: Tut.by

Пассажирский автобус перевернулся в Забайкальском крае из-за лопнувшего колеса. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

«Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга», — сказали в ГИБДД.

В результате 10 человек погибли и пять пострадали.