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Десять человек погибли при падении автобуса с моста в Забайкалье

01.12.2019 11:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажирский автобус перевернулся в Забайкальском крае из-за лопнувшего колеса. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

«Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга», — сказали в ГИБДД.

В результате 10 человек погибли и пять пострадали.

 
 
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Пассажирский автобус перевернулся в Забайкальском крае из-за лопнувшего колеса. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.
 
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