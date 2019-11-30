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Десять человек погибли при падении автобуса с моста в Забайкалье
01.12.2019 11:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пассажирский автобус перевернулся в Забайкальском крае из-за лопнувшего колеса. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.
«Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга», — сказали в ГИБДД.
В результате 10 человек погибли и пять пострадали.
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Пассажирский автобус перевернулся в Забайкальском крае из-за лопнувшего колеса. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.
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