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Город, где живут Билл Гейтс и Джефф Безос, едва не обанкротился

02.12.2019 06:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В городе Медина (штат Вашингтон) живут двое самых богатых людей мира — основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Amazon Джефф Безос. Несмотря на это, городской бюджет оказался на грани дефицита.


Медина, штат Вашингтон, США. Фото: Flikckr / Washington State Dept of Transportation

Чтобы избежать новых сокращений, местным властям пришлось просить у горожан согласия на дополнительный сбор с недвижимости.

Средняя цена дома в Медине — 2,8 млн долларов, а медианный доход — 15,5 тысяч долларов в месяц, втрое выше, чем в целом по стране.

Медина (названа так в честь священного города в Саудовской Аравии) известна особняками и виллами своих обитателей. Например, дом Билла Гейтса оценивается в 128 миллионов долларов и, по сообщениям в местной прессе, имеет 24 ванные комнаты.

Однако городской бюджет в 2020 году ожидал дефицит в 500 тысяч долларов, который за шесть лет мог вырасти до 3,3 миллионов.

Дыры в бюджете

По закону штата Вашингтон, муниципалитет не может увеличивать налоги больше, чем на один процент в год, не проводя референдум среди местных жителей.

Чтобы финансировать зарплаты полиции и пожарных, работу скорой помощи и благоустройство парков, местные власти тратили сбережения и сокращали расходы.

В этом году город получит 2,8 миллионов долларов в налогах на имущество, и рост налога на 1% в следующем году обеспечит лишь 28 тыс. долларов.

Экстренные меры

Отчаявшись исправить ситуацию через экономию, в ноябре власти Медины выставили на одобрение горожан дополнительный налог на недвижимость сроком на шесть лет.

Избиратели поддержали этот план, и теперь город сможет обойтись без сокращений бюджетных расходов.

Город с населением в три тысячи человек расположен на западном побережье США на берегу озера Вашингтон, которое отделяет его от Сиэтла.

 
 
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Чтобы финансировать зарплаты полиции и пожарных, работу скорой помощи и благоустройство парков, местные власти тратили сбережения и сокращали расходы.
 
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