|
Токио купил остров, куда перенесут учения американской палубной авиации
02.12.2019 07:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство обороны Японии договорилось о покупке за 16 млрд иен (почти $ 146 млн) необитаемого острова Магэ в префектуре Кагосима на юго-западе страны, где будет построен объект для проведения массированных учений палубных самолетов с авианосцев ВМС США. Об этом официально объявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
«Создание такого постоянного объекта очень важно с точки обеспечения безопасности, — сказал он. — Хотелось бы скорее приступить к его оборудованию».
Договоренность о приобретении острова была достигнута с частной компанией из Токио, которая владеет там землями.
Учения авиации, в ходе которых отрабатываются взлеты и посадки самолетов на палубу авианосцев, сопровождаются большим шумом и неизменно вызывают в Японии протесты населения и органов местного самоуправления. Из-за этого они были перенесены на почти безлюдный отдаленный остров Иводзима. Однако он расположен слишком далеко — более чем в 1200 км от Токио.
В результате еще в 2011 году военные двух стран решили проработать вопрос о размещении полигона для таких тренировок на острове Магэ. Он расположен всего в 400 км от авиабазы морской пехоты США Ивакуни на юго-востоке главного японского острова Хонсю, куда сейчас переведены около 60 самолетов американской палубной авиации.
На острове Магэ площадью 8 кв. км предполагается построить аэродром и другие объекты ВС Японии. Впоследствии они будут использоваться совместно с американской авиацией, в первую очередь с авианосца ВМС США Ronald Reagan.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минобороны Японии договорилось о покупке за 16 млрд иен (почти $ 146 млн) необитаемого острова Магэ, где будет построен объект для проведения массированных учений...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)