Токио купил остров, куда перенесут учения американской палубной авиации

Источник материала: Tut.by

Министерство обороны Японии договорилось о покупке за 16 млрд иен (почти $ 146 млн) необитаемого острова Магэ в префектуре Кагосима на юго-западе страны, где будет построен объект для проведения массированных учений палубных самолетов с авианосцев ВМС США. Об этом официально объявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.



Авианосец ВМС США Ronald Reagan. Фото: Wikimedia Commons

«Создание такого постоянного объекта очень важно с точки обеспечения безопасности, — сказал он. — Хотелось бы скорее приступить к его оборудованию».

Договоренность о приобретении острова была достигнута с частной компанией из Токио, которая владеет там землями.

Учения авиации, в ходе которых отрабатываются взлеты и посадки самолетов на палубу авианосцев, сопровождаются большим шумом и неизменно вызывают в Японии протесты населения и органов местного самоуправления. Из-за этого они были перенесены на почти безлюдный отдаленный остров Иводзима. Однако он расположен слишком далеко — более чем в 1200 км от Токио.

В результате еще в 2011 году военные двух стран решили проработать вопрос о размещении полигона для таких тренировок на острове Магэ. Он расположен всего в 400 км от авиабазы морской пехоты США Ивакуни на юго-востоке главного японского острова Хонсю, куда сейчас переведены около 60 самолетов американской палубной авиации.

На острове Магэ площадью 8 кв. км предполагается построить аэродром и другие объекты ВС Японии. Впоследствии они будут использоваться совместно с американской авиацией, в первую очередь с авианосца ВМС США Ronald Reagan.