Китай ввел санкции против США в ответ на поддержку протестующих в Гонконге

Источник материала: Tut.by

Китай ввел санкции в отношении США, сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД страны.



Протесты в Гонконге идут уже более трех месяцев. Фото: Reuters

В частности, КНР приостанавливает рассмотрение запросов на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетами. Кроме того, в отношении неправительственной организации Human Rights Watch со штаб-квартирой в США ввели санкции из-за поддержки протестов в Гонконге.

В ноябре президент США Дональд Трамп подписал два закона в поддержку протестующих в Гонконге. Один из них вводит санкции за нарушение прав человека в Гонконге, другой — запрещает поставлять в Гонконг определенное полицейское снаряжение.