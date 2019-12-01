|
Китай ввел санкции против США в ответ на поддержку протестующих в Гонконге
02.12.2019 10:54 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Китай ввел санкции в отношении США, сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД страны.
В частности, КНР приостанавливает рассмотрение запросов на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетами. Кроме того, в отношении неправительственной организации Human Rights Watch со штаб-квартирой в США ввели санкции из-за поддержки протестов в Гонконге.
В ноябре президент США Дональд Трамп
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре президент США Дональд Трамп подписал два закона в поддержку протестующих в Гонконге. Один из них вводит санкции за нарушение прав человека в Гонконге,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)