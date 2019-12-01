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Китай ввел санкции против США в ответ на поддержку протестующих в Гонконге

02.12.2019 10:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китай ввел санкции в отношении США, сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД страны.


Протесты в Гонконге идут уже более трех месяцев. Фото: Reuters

В частности, КНР приостанавливает рассмотрение запросов на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетами. Кроме того, в отношении неправительственной организации Human Rights Watch со штаб-квартирой в США ввели санкции из-за поддержки протестов в Гонконге.

В ноябре президент США Дональд Трамп подписал два закона в поддержку протестующих в Гонконге. Один из них вводит санкции за нарушение прав человека в Гонконге, другой — запрещает поставлять в Гонконг определенное полицейское снаряжение.

 
 
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В ноябре президент США Дональд Трамп подписал два закона в поддержку протестующих в Гонконге. Один из них вводит санкции за нарушение прав человека в Гонконге,...
 
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