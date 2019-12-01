Зеленский: Те, кто за Россию, могут переехать. Каждый имеет право выбирать, где хочет жить

Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла бороться за тех людей, которые живя в Украине считают себя русскими и выступает за Россию. Об этом президент Украины заявил в интервью журналистам изданий « Spiegel », «Time», «Le Monde» и «Gazeta Wyborcza».



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«Проводится опрос о том, что большинство людей хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Потом есть потерянные. И, наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут переехать, Россия распространяет нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где хочет жить», — сказал Зеленский в ответ на вопрос о настроениях в самопровозглашенных республиках.

«Сказать на территории Украины я гражданин России и это моя земля, я считаю это неправильным и несправедливым», — отметил Зеленский.

По его словам, есть люди, «которые сбились с пути», и за таких надо бороться. «Но я бы не бился за людей, которые считают себя русскими», — добавил президент Украины.

О несогласии с Минскими соглашениями

Что касается выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, то они, по словам Зеленского, должны пройти в соответствие с украинским законодательством.

«Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минскому соглашению, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей (с Россией. — Прим. TUT.BY)», — заявил президент. Он пояснил, что позиция украинцев в целом — сначала контроль над границей, а потом выборы.

«Украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ , Центральная избирательная комиссия. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда», — пояснил Зеленский.

Он еще раз отметил, что в этом есть противоречие с Минскими соглашениями и эту проблему надо решить.

О возвращении Крыма

Зеленский уверен, что в возвращении Крыма Украине могут помочь Соединенные Штаты.

«Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США», — сказал он.

Он сообщил, что намерен поднимать этот вопрос на нормандской встрече.

«Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась», — заявил Зеленский.