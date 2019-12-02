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по делу о сгоревшем в Шереметьево SSJ100, когда погиб 41 человек, виновным признали пилота
03.12.2019 06:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Расследование по делу о катастрофе с участием самолета Sukhoi Superjet 100, в результате которой погиб 41 человек, завершено. Вину за случившееся следствие возложило на командира лайнера Дениса Евдокимова. Об этом со ссылкой на источники сообщают
«Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами», — отметил собеседник агентства.
«Коммерсантъ» пишет, что до предъявления обвинений в окончательной редакции следствие провело больше 100 экспертиз и получило по ним результаты. Как отмечает газета, Евдокимов отказался признать вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. СК, по данным газеты, уже ознакомил пилота и его адвоката Наталью Митусову с постановлением об окончании основных следственных действий. «Коммерсантъ» отмечает, что в ближайшее время они начнут читать материалы уголовного дела.
Обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ) Евдокимову предъявили в начале октября.
По данным следствия, получив разрешения вернуться в аэропорт вылета (московский Шереметьево), пилот совершил посадку с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей, что привело к «козлению» самолета, когда от
Во время очередного касания земли у лайнера разрушилась стойки шасси, пробив топливных бак самолета, в результате чего он загорелся. «Коммерсантъ» отмечает, что ни Евдокимов, ни его адвокат не согласны с выводами следствия. Как приводит слова пилота газета, при жесткой посадке возгорание не должно было произойти, предполагалось, что шасси «отскочат в сторону». Евдокимов добавил, что корпус самолета способен был выдержать высокую температуру, а пассажиры могли покинуть салон, если бы была закрыта дверь. Он пояснил, что огонь усилил приток воздуха.
Митусова сообщила газете, что защита ходатайствовала о проведении 300 экспертиз в рамках расследования, включая исследования, связанные с защитой самолета от попадания молний и повреждений стоек шасси, но ей отказали. По ее словам, следствие также отклонило ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении спасательных служб, которые, по версии защиты, появились на месте катастрофы с опозданием.
Катастрофа с SSJ100, который направлялся из Москвы в Мурманск,
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Во время очередного касания земли у лайнера разрушилась стойки шасси, пробив топливных бак самолета, в результате чего он загорелся. «Коммерсантъ» отмечает, что ни...
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