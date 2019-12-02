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Пилотов, посадивших самолет Путина в густом тумане, отблагодарили вишневым пирогом
03.12.2019 11:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мастерство экипажа, посадившего в сложных погодных условиях лайнер в Бишкеке, отметили вишневым пирогом от кремлевского шеф-кондитера. Об этом рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова,
«У нас родилась традиция — всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу и просто хорошим людям дарить в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано абсолютно бесплатно, как дружеский жест, руками поваров УДП РФ — вишневый пирог от кремлевского шефа-кондитера», — говорится в публикации.
Крылова обратила внимание на то, что произошедшее с президентским самолетом «со стороны [выглядело] обыденно» и в этом заслуга и настоящее мастерство экипажа.
Пилотам российского борта № 1, доставившего президента России на саммит ОДКБ в Бишкек, напомним, пришлось
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Крылова обратила внимание на то, что произошедшее с президентским самолетом «со стороны [выглядело] обыденно» и в этом заслуга и настоящее мастерство экипажа.
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