Пилотов, посадивших самолет Путина в густом тумане, отблагодарили вишневым пирогом

Источник материала: Tut.by

Мастерство экипажа, посадившего в сложных погодных условиях лайнер в Бишкеке, отметили вишневым пирогом от кремлевского шеф-кондитера. Об этом рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, пишет ТАСС .

«У нас родилась традиция — всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу и просто хорошим людям дарить в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано абсолютно бесплатно, как дружеский жест, руками поваров УДП РФ — вишневый пирог от кремлевского шефа-кондитера», — говорится в публикации.

Крылова обратила внимание на то, что произошедшее с президентским самолетом «со стороны [выглядело] обыденно» и в этом заслуга и настоящее мастерство экипажа.

Пилотам российского борта № 1, доставившего президента России на саммит ОДКБ в Бишкек, напомним, пришлось сажать самолет в густом тумане. Во время снижения самолета погодные условия все сильнее ухудшались, но пилоты справились. Посадка самолета с Путиным прошла успешно и без всякого риска для российского президента.