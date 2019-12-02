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«Под бурные возгласы "Ура" и салюты». Ким Чен Ын торжественно завершил стройку крупнейшего города КНДР

03.12.2019 15:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Северной Корее 2 декабря торжественной церемонией завершили строительство нового современного уездного центра Самчжиёна. На мероприятии присутствовал Ким Чен Ын.


«Председатель ТПК (Трудовая партия Кореи. — Прим. TUT.BY), Председатель Госсовета КНДР, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства», — сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Город возвели рядом со священной горой Пэктусан — недалеко от тайного лагеря, где, по официальной версии, родился «великий руководитель Северной Кореи» и отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир.

«Благодаря тому мощно продемонстрированы незыблемые убеждения и воля нашей партии и народа к вечному прославлению немеркнущей революционной истории и заслуг великого руководителя товарища Ким Чен Ира», — пишет ЦТАК.

На мероприятии присутствовали высокие чиновники, военноначальники, работники, трудящиеся, студенты и школьники.

Ким Чен Ын вышел к народу под бравурный марш и перерезал красную ленту.


Фото: ЦТАК

«С бурным возгласом „Ура!“ запущены торжественные салюты и подняты воздушные шары, что украсили небо уездного центра Самчжиёна. Затем прошел строевой марш строителей дивизии „16 февраля“ — созидателей чудес и подвигов в строительстве уездного центра Самчжиёна», — информирует ЦТАК.





Сообщается, что это крупнейший инфраструктурный проект в республике. Помимо жилых домов в Самчжиёне построены новые административные здания, магазины, железнодорожная станция, современная научно-техническая библиотека, а также больница, оснащенная новейшим диагностическим оборудованием. Созданы несколько крупных предприятий, в том числе фабрика по производству картофельной муки и завод по изготовлению напитков из ягод черники.


Стройку Ким Чен Ын инспектировал еще весной и дал задание строителям закончить ее раньше намеченного срока — до 2020 года, когда в КНДР будет отмечаться 75-я годовщина основания Трудовой партии Кореи.


На картофельном заводе в уезде Самчжиён. Фото: Reuters
 
 
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Сообщается, что это крупнейший инфраструктурный проект в республике. Помимо жилых домов в Самчжиёне построены новые административные здания, магазины,...
 
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