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«Под бурные возгласы "Ура" и салюты». Ким Чен Ын торжественно завершил стройку крупнейшего города КНДР
03.12.2019 15:40 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Северной Корее 2 декабря торжественной церемонией завершили строительство нового современного уездного центра Самчжиёна. На мероприятии присутствовал Ким Чен Ын.
«Председатель ТПК (Трудовая партия Кореи. — Прим. TUT.BY), Председатель Госсовета КНДР, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства», — сообщает
Город возвели рядом со священной горой Пэктусан — недалеко от тайного лагеря, где, по официальной версии, родился «великий руководитель Северной Кореи» и отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир.
«Благодаря тому мощно продемонстрированы незыблемые убеждения и воля нашей партии и народа к вечному прославлению немеркнущей революционной истории и заслуг великого руководителя товарища Ким Чен Ира», — пишет ЦТАК.
На мероприятии присутствовали высокие чиновники, военноначальники, работники, трудящиеся, студенты и школьники.
Ким Чен Ын вышел к народу под бравурный марш и перерезал красную ленту.
«С бурным возгласом „Ура!“ запущены торжественные салюты и подняты воздушные шары, что украсили небо уездного центра Самчжиёна. Затем прошел строевой марш строителей дивизии „16 февраля“ — созидателей чудес и подвигов в строительстве уездного центра Самчжиёна», — информирует ЦТАК.
Сообщается, что это крупнейший инфраструктурный проект в республике. Помимо жилых домов в Самчжиёне построены новые административные здания, магазины, железнодорожная станция, современная научно-техническая библиотека, а также больница, оснащенная новейшим диагностическим оборудованием. Созданы несколько крупных предприятий, в том числе фабрика по производству картофельной муки и завод по изготовлению напитков из ягод черники.
Стройку Ким Чен Ын
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«Под бурные возгласы "Ура" и салюты». Ким Чен Ын торжественно завершил стройку крупнейшего города КНДР
Сообщается, что это крупнейший инфраструктурный проект в республике. Помимо жилых домов в Самчжиёне построены новые административные здания, магазины,...
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