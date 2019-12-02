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Климатическая конференция ООН в Мадриде: это десятилетие будет самым жарким

03.12.2019 19:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые практически не сомневаются, что средняя температура в мире в период с 2010 по 2019 год станет самой высокой за все время наблюдений.


Жаркий июль 2019 года в Нидерландах. Фото: Reuters

По предварительным данным, опубликованным Всемирной метеорологической организацией (ВМО) на климатическом саммите в Мадриде, 2019 год будет одним из двух или трех самых теплых лет с момента начала замеров температуры на нашей планете.

Если нынешняя тенденция сохранится, 2015−2019 годы станут самым жарким пятилетием за все время наблюдений.

Столь исключительно высокие температурные показатели являются следствием выброса парниковых газов в атмосферу, утверждает ВМО.

В отчете организации о глобальном потеплении за 2019 год приводятся данные с начала года по октябрь. За этот период средняя температура превысила на 1,1 °C аналогичный показатель 1850 года.

Во многих частях мира в этом году была отмечена необычайно жаркая погода. Теплее обычного было в Южной Америке, Европе, Африке, Азии и Океании, а во многих частях Северной Америки было холоднее, чем обычно.

В июне и июле Европа пережила два периода аномально жаркой погоды. 28 июня во Франции была зафиксирована температура 46 °C, это рекорд для страны.

Температурные рекорды были побиты в Германии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Великобритании. В Австралии средняя температура была выше средней почти на градус.

Уровень лесных пожаров в Южной Америке был самым высоким с 2010 года.

ВМО связывает рекордные температуры этого десятилетия с продолжающимся выбросом парниковых газов, которые являются следствием человеческой деятельности, будь то автомобильные выхлопы, вырубка лесов или сжигание угля на электростанциях.

В 2018 году концентрации в атмосфере углекислого газа (СО2), метана и оксида азота достигли максимального уровня за все время наблюдений.

По информации ВМО, потепление, которое наблюдается последние 10 лет, действительно влияет на окружающий мир. Лед тает на обоих полюсах, а рост уровня Мирового океана с 1993 года, когда начались спутниковые наблюдения, ускорился.

Значительная часть тепла, вырабатываемого в результате выбросов парниковых газов, уходит в океаны, утверждает ВМО. В результате повышается кислотность морской и океанской воды, а периоды аномально теплой температуры в морях наблюдаются все чаще.

Повышение средней температуры влияет не только на природу, но и на людей. В жару особенно страдают представители старшего поколения.

«Изо дня в день последствия изменения климата выражаются в экстремальной и аномальной погоде. И вновь в 2019 году риски, связанные с погодой и климатом, громко о себе заявили», — рассказал генеральный секретарь ВМО Паттери Таалас.

«Периоды аномальной жары и наводнений, случавшиеся примерно раз в сто лет, происходят все чаще. Страны от Багам до Японии и Мозамбика почувствовали на себе эффект разрушительных тропических циклонов. Лесные пожары прокатились по Арктике и Австралии», — добавил Таалас.

С 1980-х годов каждое последующее десятилетие было теплее предыдущего.

«Ошеломляет то, насколько в 2019 году изменение климата способствовало гибели людей, ухудшению здоровья, перебоям с продовольствием и необходимости для многих поменять место жительства», — сказала Джоанна Хаус, климатолог из университета Бристоля.

«Еще более поразительно то, что столь долго мало что предпринималось для решения проблемы. У нас есть информация, методы решения, теперь нам нужны срочные действия», — отметила она.

Отчет был обнародован на климатической конференции, проходящей в Мадриде. Ее участники в течение двух недель будут обсуждать пути по снижению уровня выбросов в атмосферу CO₂.

Некоторые из участников конференции надеются, что отчет ВМО поможет приложить больше усилий для устранения главных причин изменения климата.

«Теперь мы знаем, что глобальная температура в мире растет рекордными темпами, и если ничего не предпринимать, можно ожидать еще больше проблем, вызванных изменением климата. Очень важно как можно скорее отказаться от использования ископаемых энергоносителей», — заявила Кэт Крамер из благотворительной организации Christian Aid.

«Хорошо то, что прозвучал этот своевременный сигнал тревоги в самом начале климатического саммита COP25 в Мадриде, — сказала она. — У делегатов нет никаких оправданий для того, чтобы пытаться блокировать прогресс или тянуть время, когда наука четко показывает, что необходимо действовать».

Конференция ООН по проблемам изменения климата проходит в Мадриде с 2 по 13 декабря.

Мэтт Макгрет
Корреспондент Би-би-си

 
 
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Ученые практически не сомневаются, что средняя температура в мире в период с 2010 по 2019 год станет самой высокой за все время наблюдений.
 
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