Вот как пойдет общественный транспорт по обновленному мосту на Железнодорожной
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Источник материала:
Tut.by
После ремонта в Минске открыли важный путепровод, который связывает улицы Суражскую и Железнодорожную. Это значит, что некоторые автобусы, троллейбусы и маршрутки пойдут по прежнему пути. Организация «Столичный транспорт и связь» , что изменится. рассказывает Фото: Глеб Малофеев
С 9 марта восстанавливается по постоянным трассам движение автобусов.
№ 52 — от остановки «Товарная» до диспетчерской станции «Лермонтова»;
№ 1280-ТК — со следованием от улицы Голубева до проспекта Независимости по проспекту Дзержинского, улицам Железнодорожной, Московской в прямом направлении, обратно — по улицам Московской, Железнодорожной, Алибегова, проспекту Газеты «Правда».
Свободно, с велодорожкой и суперсветильниками. Посмотрели новый мост на Железнодорожной
С 11 марта
пойдут по постоянным трассам автобусы
№ 6, 101, троллейбусы № 63, 66, со всеми промежуточными остановками; пойдут по постоянной трассе автобусы
№ 32С, на участке от улицы Уманской до Московской с остановками «Автосила», «Минина» «Вагоноремонтный завод», «Товарная»; восстанавливается троллейбусный маршрут
№ 64 «ДС Малиновка-4 — ДС Дружная», но временно его будут обслуживать автобусы (под № 64Т); автобусы
№ 49 перестанут останавливаться на «Щорса» в направлении диспетчерской станции Масюковщина; организуется работа временного автобуса
№ 8Т «ДС Сухарево-5 — ДС Дружная», он пойдет по улицам Панченко, Сухаревской, Лобанка, Шаранговича, Пономаренко, Гурского, Уманской, Железнодорожной, Суражской, Московской, Толстого; отменяются временный автобусный маршрут
№ 908 «ДС Сухарево-5 — ДС Дружная» и троллейбусы № 64 «ДС Малиновка-4 — ДС Лермонтова».
Движение троллейбусов
№ 8, 64 планируют восстановить с 1 апреля после завершения работ по устройству контактной сети.
Теги
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Минск
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После ремонта в Минске открыли важный путепровод, который связывает улицы Суражскую и Железнодорожную. Это значит, что некоторые автобусы, троллейбусы и маршрутки...
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