Вот как пойдет общественный транспорт по обновленному мосту на Железнодорожной

Источник материала: Tut.by

После ремонта в Минске открыли важный путепровод, который связывает улицы Суражскую и Железнодорожную. Это значит, что некоторые автобусы, троллейбусы и маршрутки пойдут по прежнему пути. Организация «Столичный транспорт и связь» рассказывает , что изменится.



Фото: Глеб Малофеев

С 9 марта восстанавливается по постоянным трассам движение автобусов.

№ 52 — от остановки «Товарная» до диспетчерской станции «Лермонтова»;

— от остановки «Товарная» до диспетчерской станции «Лермонтова»; № 1280-ТК — со следованием от улицы Голубева до проспекта Независимости по проспекту Дзержинского, улицам Железнодорожной, Московской в прямом направлении, обратно — по улицам Московской, Железнодорожной, Алибегова, проспекту Газеты «Правда».

Свободно, с велодорожкой и суперсветильниками. Посмотрели новый мост на Железнодорожной

С 11 марта

пойдут по постоянным трассам автобусы № 6, 101 , троллейбусы № 63, 66 , со всеми промежуточными остановками;

, троллейбусы , со всеми промежуточными остановками; пойдут по постоянной трассе автобусы № 32С , на участке от улицы Уманской до Московской с остановками «Автосила», «Минина» «Вагоноремонтный завод», «Товарная»;

, на участке от улицы Уманской до Московской с остановками «Автосила», «Минина» «Вагоноремонтный завод», «Товарная»; восстанавливается троллейбусный маршрут № 64 «ДС Малиновка-4 — ДС Дружная», но временно его будут обслуживать автобусы (под № 64Т );

«ДС Малиновка-4 — ДС Дружная», но временно его будут обслуживать автобусы (под ); автобусы № 49 перестанут останавливаться на «Щорса» в направлении диспетчерской станции Масюковщина;

перестанут останавливаться на «Щорса» в направлении диспетчерской станции Масюковщина; организуется работа временного автобуса № 8Т «ДС Сухарево-5 — ДС Дружная», он пойдет по улицам Панченко, Сухаревской, Лобанка, Шаранговича, Пономаренко, Гурского, Уманской, Железнодорожной, Суражской, Московской, Толстого;

«ДС Сухарево-5 — ДС Дружная», он пойдет по улицам Панченко, Сухаревской, Лобанка, Шаранговича, Пономаренко, Гурского, Уманской, Железнодорожной, Суражской, Московской, Толстого; отменяются временный автобусный маршрут № 908 «ДС Сухарево-5 — ДС Дружная» и троллейбусы № 64 «ДС Малиновка-4 — ДС Лермонтова».

Движение троллейбусов № 8, 64 планируют восстановить с 1 апреля после завершения работ по устройству контактной сети.