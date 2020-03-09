ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот как пойдет общественный транспорт по обновленному мосту на Железнодорожной

09.03.2020 13:37 — Новости Авто | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

После ремонта в Минске открыли важный путепровод, который связывает улицы Суражскую и Железнодорожную. Это значит, что некоторые автобусы, троллейбусы и маршрутки пойдут по прежнему пути. Организация «Столичный транспорт и связь» рассказывает, что изменится.


Фото: Глеб Малофеев

С 9 марта восстанавливается по постоянным трассам движение автобусов.

  • № 52 — от остановки «Товарная» до диспетчерской станции «Лермонтова»;
  • № 1280-ТК — со следованием от улицы Голубева до проспекта Независимости по проспекту Дзержинского, улицам Железнодорожной, Московской в прямом направлении, обратно — по улицам Московской, Железнодорожной, Алибегова, проспекту Газеты «Правда».

Свободно, с велодорожкой и суперсветильниками. Посмотрели новый мост на Железнодорожной

С 11 марта

  • пойдут по постоянным трассам автобусы № 6, 101, троллейбусы № 63, 66, со всеми промежуточными остановками;
  • пойдут по постоянной трассе автобусы № 32С, на участке от улицы Уманской до Московской с остановками «Автосила», «Минина» «Вагоноремонтный завод», «Товарная»;
  • восстанавливается троллейбусный маршрут № 64 «ДС Малиновка-4 — ДС Дружная», но временно его будут обслуживать автобусы (под № 64Т);
  • автобусы № 49 перестанут останавливаться на «Щорса» в направлении диспетчерской станции Масюковщина;
  • организуется работа временного автобуса № 8Т «ДС Сухарево-5 — ДС Дружная», он пойдет по улицам Панченко, Сухаревской, Лобанка, Шаранговича, Пономаренко, Гурского, Уманской, Железнодорожной, Суражской, Московской, Толстого;
  • отменяются временный автобусный маршрут № 908 «ДС Сухарево-5 — ДС Дружная» и троллейбусы № 64 «ДС Малиновка-4 — ДС Лермонтова».

Движение троллейбусов № 8, 64 планируют восстановить с 1 апреля после завершения работ по устройству контактной сети.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После ремонта в Минске открыли важный путепровод, который связывает улицы Суражскую и Железнодорожную. Это значит, что некоторые автобусы, троллейбусы и маршрутки...
 
Новости дня
Новости
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Авто
  • Вот как пойдет общественный транспорт по обновленному мосту на Железнодорожной 13:37, Tut.by
  • Все новости

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Авто)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика