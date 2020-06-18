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В Полоцке после ДТП умер подросток-велосипедист. Сбивший его водитель скрылся - и ответит только за это

18.06.2020 10:02 — Новости Авто | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Через несколько месяцев после аварии умер 16-летний велосипедист, сбитый на Ленинградской улице в Полоцке. Спустя почти год 33-летний водитель сбившей его «Opel Astra» предстанет перед судом — его обвиняют в оставлении человека, сообщает Витебская областная прокуратура.


Это ДТП произошло 9 августа примерно в 19.10. Подросток на велосипеде выехал на встречную полосу и попал под Opel Astra. Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан: поскольку при столкновении авто потеряло номер, машину быстро отыскали в одном из гаражных кооперативов, а управлявшего им мужчину милиционеры задержали во дворе неподалеку, оказалось, он не имел водительского удостоверения.

Как позже установят эксперты, автомобиль ехал по Ленинградской улице в направлении от Невельской улице к улице Чайко со скоростью около 78,6 км/ч. В районе дома № 95 водитель совершил наезд на велосипедиста — и с момента въезда мальчика в полосу движения автомобиля мужчина не мог предотвратить наезд на него.

В результате наезда велосипедист получил тяжелые травмы. Его нашли люди, мальчика отвезли в реанимацию.

Спустя несколько месяцев от полученных в результате ДТП травм 16-летний парень умер.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий водителя по части 2 статьи 159 УК.

Согласно выводам следствия, водитель на месте происшествия не остался и не оказал необходимую помощь пострадавшему, не вызвал медиков, не принял меры по доставке подростка в ближайшую организацию здравоохранения, тогда как несовершеннолетний в этом нуждался, помощь явно не терпела отлагательства и могла быть оказана без риска для его жизни и здоровья. Однако водитель Opel Astra скрылся с места ДТП на своем автомобиле.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Полоцкого района и города Полоцка.

 
 
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Как позже установят эксперты, автомобиль ехал по Ленинградской улице в направлении от Невельской улице к улице Чайко со скоростью около 78,6 км/ч. В районе дома № 95...
 
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