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В Витебске запустили прокат электросамокатов. Сколько это стоит?

10.05.2021 11:47 — Новости Авто | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шеринг электросамокатов запустила компания YES Sharing. Минута проката стоит 17 копеек, сообщает портал gorod212.by.


Фото предоставлено компанией Eleven, шерингом электросамокатов в Минске

Электросамокат набирает скорость до 25 км/час. Ездить на нем можно по тротуарам, велосипедным и переходным дорожкам. Это позволяет ему стать альтернативой общественному транспорту или такси. Например, поездка на электросамокате от ТРЦ «ТриО» до вокзала займет около 15 минут и будет стоить примерно 2,6 рубля.

Чтобы воспользоваться услугами шеринга, нужно скачать мобильное приложение YES Sharing. Оно позволяет увидеть на карте города места, где сейчас находятся самокаты и где потом их можно оставить. Зона катания — практически весь город, она выделена в приложении зеленым цветом.

Рассчитаться за поездку можно только безналичным путем в приложении YES Sharing. Чтобы арендовать электросамокат, нужно отсканировать QR-код на руле. Чтобы закончить поездку, нужно сделать это еще раз. Прокатиться бесплатно не получится — моментально сработает сигнализация, встроенная в транспортное средство. 

 
Теги: Минск
 
 
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Например, поездка на электросамокате от ТРЦ «ТриО» до вокзала займет около 15 минут.
 
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