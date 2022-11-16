Можно ли поставить аккумулятор большей емкости?

Источник материала: ИноСМИ

У владельцев автомобилей бытует мнение, что нельзя ставить на машину аккумуляторную батарею не той емкости, которая рекомендована производителем. Например, стоит АКБ на 65 А∙ч, а хочется купить аккумулятор 75 А∙ч. Или наоборот.

Рассмотрим каждое утверждение подробнее:

Емкость меньше

В таком случае утверждают, что батарея будет постоянно перезаряжаться. У АКБ не хватит мощности для запуска мотора.

Проверим этот миф на примере. У легковых машин независимо от модели и габаритов генератор выдает напряжение в 14 вольт. Сила тока в генераторах нового поколения — не меньше 100 ампер. То есть, и в компактном «Матизе» 100 ампер, и в минивэне с трехлитровым ДВС.

Для запуска легкового мотора при плюсовой температуре достаточно пускового тока в 120 А, для минивэна — 180 А. Если стоит заряженная АКБ на 40 А∙ч, то тока в 350 ампер хватит для запуска двигателя.

Однако при эксплуатации машины в мороз запаса мощности маленькой по емкости АКБ действительно не хватит для пуска ДВС, а особенно для дизельного ДВС. Это связано с тем, что на морозе аккумулятор медленно принимает заряд и теряет часть своей емкости. Для запуска автомобиля потребуется больший ток холодной прокрутки. В том числе, стоит учитывать энергонасыщенность автомобиля, которая потребляет энергию батареи до момента запуска авто и после глушения двигателя для включения/отключения систем автомобиля. Аккумулятор с малой емкостью не справится с обеспечением электропитания всех систем современного авто.

Емкость больше

В этом же случае утверждают, что батарея будет заряжаться не на 100%. Значит, стартер быстро износится, возникнут проблемы с электропроводкой: перегорят лампочки, ЭБУ.

Проверим и этот миф. Сила тока и напряжения будут одинаковыми. Мощная АКБ будет заряжаться так же, как и более слабая. Но для зарядки потребуется больше времени. Но что будет происходить со стартером?

Проведем эксперимент. Для этого к одному стартеру подключим аккумуляторы разной емкости: 95, 55, 40 А∙ч. Для измерения количества тока, затраченного на работу, необходимо взять токовые клещи.

· 95 — клещи покажут примерно 80 А.

95 — клещи покажут примерно 80 А. · 55 — показатели те же.

55 — показатели те же. · 40 — показатели те же.

Значит, стартер и электрика не сгорят.

Поэтому на вопрос, можно ли поставить аккумулятор большей емкости, ответ напрашивается сам собой — да. Но для начала разберемся с работой бортовой электросети.

Как работает электросеть?

Аккумулятор отдает энергию генератору, стартеру и электросети. На запуск мотора при плюсовой температуре расходуется немного энергии - в среднем 120А - в момент запуска двигателя. Зимой этот показатель возрастает.

Восполнение энергии происходит от генератора во время движения машины. Напряжение примерно равно 14 В. Сопротивление АКБ также относительно постоянная величина.

Когда мотор начинает работать, источник питания теряет небольшой заряд, вольтаж на клеммах снижается, ток зарядки повышается.

При анализе показателей становится понятно, что после запуска ДВС ток возрастет до 10 А и затем снизится в несколько раз. Если ДВС работает больше 1–2 часов, ток заряда примерно равен 1 амперу. Среднее значение равно нескольким амперам.

Значит, емкость варьируется. При этом для генератора емкость не играет важной роли. Главное — напряжение электросети и самой батареи. Поэтому можно ставить мощный источник питания.

Сама же емкость влияет на время заряда и разряда батареи.

Какие факторы учитывают при покупке источника питания?

К основным факторам относят:

· Мощность или максимальный ток стабильной работы генератора.

Мощность или максимальный ток стабильной работы генератора. · Количество установленного электрооборудования. Электросеть со стандартным набором электроники не требует много энергии. Если установлено большое количество потребителей, потребуется соответствующее количество энергии.

Количество установленного электрооборудования. Электросеть со стандартным набором электроники не требует много энергии. Если установлено большое количество потребителей, потребуется соответствующее количество энергии. · Габариты АКБ. Мощный источник питания может не поместиться в установочный отсек.

Габариты АКБ. Мощный источник питания может не поместиться в установочный отсек. · Температура воздуха. Если автомобиль эксплуатируется зимой, лучше поставить мощный источник питания.

Заключение

Можно ли ставить аккумулятор, если емкость больше? Да, но при условии, что он подходит по основным факторам: мощности, количеству потребителей энергии, размерам, условиям эксплуатации.

Кроме того, источник питания должен обеспечивать необходимый пусковой ток.