Ремонт бампера у Ford

Источник материала: ИноСМИ

Бампером называется деталь в виде бруса, который размещается в передней и задней частей автомобиля. Задача этого компонента заключается в защите узлов машины от повреждений в случае удара. В случае столкновений с другими авто или препятствиями может потребоваться ремонт бампера.

Типичные проблемы с бампером

Повреждения бампера проявляются при работе автомобиля. Признаками неисправности становятся посторонние звуки:дребезжание или скрип. Иногда из-за поломок бампера появляется повышенная вибрация во время езды.

Существуют и визуальные признаки, при которых требуется ремонт бамперов Ford для восстановления целостности:

• следы коррозии;

• трещины и сколы;

• изгибы ударной балки;

• смещение бампера;

• сквозные пробои.

Мелкие неисправности устраняются без снятия бампера. С случае сильного повреждения детали ее придется снять, поскольку может потребоваться ремонт внутренней поверхности. Для выявления явных и скрытых дефектов бампер тщательно очищают и тщательно вытирают насухо. Только после этого определяется объем работ и подбираются необходимые материалы.

Виды бамперов

Бамперы различаются формой и материалом изготовления. Многие автолюбители предпочитают устанавливать на машины более современные усовершенствованные детали взамен штатных конструкций. От материала изготовления зависят особенности ремонтных работ. Прежде чем начинать кузовной ремонт Форд, необходимо выяснить, из какого материала изготовлен бампер. Это может быть:

• пластик – эластичный материал с хорошей амортизацией, но высокой хрупкостью;

• стеклопластик – долговечный вариант, устойчивый к повреждениям;

• углепластик – дорогостоящее решение для элитных автомобилей;

• металл – встречается редко, считается не слишком функциональным.

Иногда бамперы делают из полипропилена или полиуретана, однако этот вариант проигрывает предыдущим по соотношению цены и качества. При установке деталей из различных материалов используются усилители, которые повышают прочность конструкции. На каждый бампер наносится маркировка, указывающая на материал, из которого он сделан.

Для ремонта используются специальные технологии и материалы. Например, утраченные фрагменты бампера восстанавливают с помощью ламинирования, глубокие трещины ликвидируют путем пайки с армированием. Для бамперов, изготовленных методом горячей формовки, применяется термосварка.

При необходимости ремонта бампера стоит обратиться к профессионалам, поскольку качественное восстановление детали требует определенных навыков и соблюдения технологии.