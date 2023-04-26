КПП и АКПП основные различия

Источник материала: ИноСМИ

КПП – это сокращение от «коробка переключения передач». Речь идет об устройстве, которое передает момент силы от двигателя на колеса автомобиля.

Оно позволяет изменять передаточное число для того, чтобы автомобиль мог развивать оптимальную скорость при различных обстоятельствах на дороге. В зависимости от конструкции и устройства КПП существуют различные типы коробок передач: механические, автоматические, вариаторные, роботизированные и т.д. Ремонт элемента может занять много времени и потребовать средств, потому купить кпп на форд транзит – оптимальный выход в данной ситуации.

Устройство и принцип работы классической АКПП

АКПП (автоматическая коробка передач) – это устройство, которое автоматически выбирает передачу в зависимости от скорости транспортного средства и нагрузки на мотор. Она состоит из гидравлической системы, которая управляет переключением передач.

АКПП автоматически выбирает передачу в зависимости от указанных выше факторов. Система управления вычисляет нужные действия и передает их в виде гидравлических воздействий. Уровень масла в АКПП необходимо проверять с периодичностью не менее раза в сезон, а его температура не должна превышать 20% от температуры в системе охлаждения. Для нормального функционирования АКПП необходимо, чтобы давление масла составляло 2,5-4,5 бар.

Ресурс АКПП зависит от эксплуатации автомобиля, регулярного контроля уровня масла и его замены вместе с фильтром, использования оригинальных расходных материалов и своевременного обслуживания КПП.

Принципы подбора АКПП

При выборе АКПП необходимо учитывать такие параметры:

· мощность двигателя;

мощность двигателя; · тип транспортного средства;

тип транспортного средства; · условия эксплуатации;

условия эксплуатации; · личные предпочтения водителя.

Важно также учитывать преимущества и недостатки каждого типа АКПП, только после этого можно купить акпп ford explorer. И устройство подарит автомобилю новую жизнь.

КПП и АКПП выполняют одну и ту же функцию, но различаются по своей конструкции и принципу работы. КПП требует более активного участия водителя в процессе езды, но позволяет более точно контролировать мощность и скорость автомобиля. АКПП, в свою очередь, предоставляет более комфортную езду, но может быть менее экономичной и менее точной в управлении. При выборе между двумя типами КПП и АКПП, необходимо учитывать личные предпочтения и условия эксплуатации автомобиля. Коробка передач – это неотъемлемая часть автомобиля, которая обеспечивает оптимальную силу тяги и скорость движения, а также позволяет двигаться задним ходом и останавливать автомобиль.