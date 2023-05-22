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Обзор на автомобиль JAC JS4
22.05.2023 16:22 — Новости Авто | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
JAC JS4 — переднеприводный внедорожник среднеценового сегмента. Среди китайских моделей JS4 выделяется необычным, современным дизайном. Форма автомобиля повторяет дизайн других кроссоверов, но вся суть кроется в деталях. JAC JS4 подойдет людям, которым важна практичность, но одновременно с этим они хотят выделяться. Автомобиль идеально вписывается в городские условия и подходит для бездорожья.
JAC JS4 был представлен под названием Jiayue X4 в середине 2020 года во время китайской презентации. Имя JS4 — это название «глобальной» версии автомобиля, под которой он выпускается в большинстве стран, в том числе и в странах СНГ.
Технические характеристики JAC JS4
Для покупателей JAC JS4 на выбор доступны два двигателя:
Двигатели поставляются с шестиступенчатой механикой. Коробка-автомат не предусмотрена, но в максимальной комплектации можно установить бесступенчатый вариатор.
Другие характеристики Джак JS4:
Конструктивные особенности
JAC JS4 рассчитан на пятерых человек — водитель и четыре пассажира. Передние кресла выполнены в эргономическом стиле с выраженным боковым профилем. Их можно регулировать. Второй ряд выполнен в виде цельного трехместного дивана, который нельзя регулировать.
Экстерьер JS4 соответствует новой политике JAC — она называется «Дизайн для глобального рынка 3.0». Суть в том, что в автомобилях должен быть «драйв» и статус, при этом дизайн должен выделяться в сравнении с машинами как самой компании, так и других марок.
Итог — передняя часть выделяется необычной оптикой, уникальной решеткой радиатора и бампером с хромированными вставками. Задняя часть привлекает внимание рельефной крышкой багажника. Единственное, что остается неизменным у всех китайских компаний — передняя подвеска МакФерсон.
В салон JAC JS4 поставляется в двух комплектациях — стартовая и максимальная. В стартовой:
В максимальной:
Кому подойдет JAC JS4?
JAC JS4 — автомобиль, вписывающийся в городскую среду. Низкий расход топлива, бесшумная езда, вместительность делают его идеальной семейной машиной. При этом он подходит и для молодых людей, так как его дизайн будет выделяться на фоне «серых» и привычных авто.
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