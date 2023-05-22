Обзор на автомобиль JAC JS4

Источник материала: ИноСМИ

JAC JS4 — переднеприводный внедорожник среднеценового сегмента. Среди китайских моделей JS4 выделяется необычным, современным дизайном. Форма автомобиля повторяет дизайн других кроссоверов, но вся суть кроется в деталях. JAC JS4 подойдет людям, которым важна практичность, но одновременно с этим они хотят выделяться. Автомобиль идеально вписывается в городские условия и подходит для бездорожья.

JAC JS4 был представлен под названием Jiayue X4 в середине 2020 года во время китайской презентации. Имя JS4 — это название «глобальной» версии автомобиля, под которой он выпускается в большинстве стран, в том числе и в странах СНГ.

Технические характеристики JAC JS4

Для покупателей JAC JS4 на выбор доступны два двигателя:

· По умолчанию в автомобиль установлен четырехцилиндровый мотор с рабочим объемом в 1,6 литров. При 6000 об/мин мощность достигает 118 л. с.

По умолчанию в автомобиль установлен четырехцилиндровый мотор с рабочим объемом в 1,6 литров. При 6000 об/мин мощность достигает 118 л. с. · Альтернатива — полуторалитровый двигатель с турбокомпрессором. При 5500 об/мин лошадиная сила достигает показателя в 147 единиц.

Двигатели поставляются с шестиступенчатой механикой. Коробка-автомат не предусмотрена, но в максимальной комплектации можно установить бесступенчатый вариатор.

Другие характеристики Джак JS4:

· габариты — 4100x1800x1660 мм;

габариты — 4100x1800x1660 мм; · прямое расстояние между дорогой и подвеской — 200 мм;

прямое расстояние между дорогой и подвеской — 200 мм; · в минимальной комплектации автомобиль весит 1325 кг, в максимальной 1375 кг.

Конструктивные особенности

· отличительная черта руля — необычный, приятный на ощупь рельеф;

отличительная черта руля — необычный, приятный на ощупь рельеф; · в максимальной комплектации доступны виртуальные приборы, отображающиеся на 10-дюймовом компьютере (в минимальной стоят аналоговые приборы);

в максимальной комплектации доступны виртуальные приборы, отображающиеся на 10-дюймовом компьютере (в минимальной стоят аналоговые приборы); · для управления некоторыми функциями в автомобиль встроены сенсорный экран размером 10,25 дюймов и аналоговые кнопки.

JAC JS4 рассчитан на пятерых человек — водитель и четыре пассажира. Передние кресла выполнены в эргономическом стиле с выраженным боковым профилем. Их можно регулировать. Второй ряд выполнен в виде цельного трехместного дивана, который нельзя регулировать.

Экстерьер JS4 соответствует новой политике JAC — она называется «Дизайн для глобального рынка 3.0». Суть в том, что в автомобилях должен быть «драйв» и статус, при этом дизайн должен выделяться в сравнении с машинами как самой компании, так и других марок.

Итог — передняя часть выделяется необычной оптикой, уникальной решеткой радиатора и бампером с хромированными вставками. Задняя часть привлекает внимание рельефной крышкой багажника. Единственное, что остается неизменным у всех китайских компаний — передняя подвеска МакФерсон.

В салон JAC JS4 поставляется в двух комплектациях — стартовая и максимальная. В стартовой:

· подушки безопасности у водителя и пассажира на переднем кресле;

подушки безопасности у водителя и пассажира на переднем кресле; · диски диаметром 17 дюймов выполненные из легкого сплава;

диски диаметром 17 дюймов выполненные из легкого сплава; · встроенные задний парктроник;

встроенные задний парктроник; · электрические подъемники стекол;

электрические подъемники стекол; · встроенная медиа-система с четырьмя динамиками.

В максимальной:

· дополнительные подушки безопасности для пассажиров на задних сиденьях;

дополнительные подушки безопасности для пассажиров на задних сиденьях; · люк на крыше;

люк на крыше; · сервопривод для автоматического открытия и закрытия багажника;

сервопривод для автоматического открытия и закрытия багажника; · оптика на светодиодах;

оптика на светодиодах; · расширенная медиа-система с шестью динамиками;

расширенная медиа-система с шестью динамиками; · камеры для кругового обзора с функцией мониторинга слепых зон.

Кому подойдет JAC JS4?

JAC JS4 — автомобиль, вписывающийся в городскую среду. Низкий расход топлива, бесшумная езда, вместительность делают его идеальной семейной машиной. При этом он подходит и для молодых людей, так как его дизайн будет выделяться на фоне «серых» и привычных авто.