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Обзор на автомобиль JAC JS4

22.05.2023 16:22 — Новости Авто | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

Обзор на автомобиль JAC JS4


JAC JS4 — переднеприводный внедорожник среднеценового сегмента. Среди китайских моделей JS4 выделяется необычным, современным дизайном. Форма автомобиля повторяет дизайн других кроссоверов, но вся суть кроется в деталях. JAC JS4 подойдет людям, которым важна практичность, но одновременно с этим они хотят выделяться. Автомобиль идеально вписывается в городские условия и подходит для бездорожья.

JAC JS4 был представлен под названием Jiayue X4 в середине 2020 года во время китайской презентации. Имя JS4 — это название «глобальной» версии автомобиля, под которой он выпускается в большинстве стран, в том числе и в странах СНГ.

Технические характеристики JAC JS4

Для покупателей JAC JS4 на выбор доступны два двигателя:

  • · По умолчанию в автомобиль установлен четырехцилиндровый мотор с рабочим объемом в 1,6 литров. При 6000 об/мин мощность достигает 118 л. с.
  • · Альтернатива — полуторалитровый двигатель с турбокомпрессором. При 5500 об/мин лошадиная сила достигает показателя в 147 единиц.

Двигатели поставляются с шестиступенчатой механикой. Коробка-автомат не предусмотрена, но в максимальной комплектации можно установить бесступенчатый вариатор.

Другие характеристики Джак JS4:

  • · габариты — 4100x1800x1660 мм;
  • · прямое расстояние между дорогой и подвеской — 200 мм;
  • · в минимальной комплектации автомобиль весит 1325 кг, в максимальной 1375 кг.

Конструктивные особенности

  • · отличительная черта руля — необычный, приятный на ощупь рельеф;
  • · в максимальной комплектации доступны виртуальные приборы, отображающиеся на 10-дюймовом компьютере (в минимальной стоят аналоговые приборы);
  • · для управления некоторыми функциями в автомобиль встроены сенсорный экран размером 10,25 дюймов и аналоговые кнопки.

JAC JS4 рассчитан на пятерых человек — водитель и четыре пассажира. Передние кресла выполнены в эргономическом стиле с выраженным боковым профилем. Их можно регулировать. Второй ряд выполнен в виде цельного трехместного дивана, который нельзя регулировать.

Экстерьер JS4 соответствует новой политике JAC — она называется «Дизайн для глобального рынка 3.0». Суть в том, что в автомобилях должен быть «драйв» и статус, при этом дизайн должен выделяться в сравнении с машинами как самой компании, так и других марок.

Итог — передняя часть выделяется необычной оптикой, уникальной решеткой радиатора и бампером с хромированными вставками. Задняя часть привлекает внимание рельефной крышкой багажника. Единственное, что остается неизменным у всех китайских компаний — передняя подвеска МакФерсон.

В салон JAC JS4 поставляется в двух комплектациях — стартовая и максимальная. В стартовой:

  • · подушки безопасности у водителя и пассажира на переднем кресле;
  • · диски диаметром 17 дюймов выполненные из легкого сплава;
  • · встроенные задний парктроник;
  • · электрические подъемники стекол;
  • · встроенная медиа-система с четырьмя динамиками.

В максимальной:

  • · дополнительные подушки безопасности для пассажиров на задних сиденьях;
  • · люк на крыше;
  • · сервопривод для автоматического открытия и закрытия багажника;
  • · оптика на светодиодах;
  • · расширенная медиа-система с шестью динамиками;
  • · камеры для кругового обзора с функцией мониторинга слепых зон.

Кому подойдет JAC JS4?

JAC JS4 — автомобиль, вписывающийся в городскую среду. Низкий расход топлива, бесшумная езда, вместительность делают его идеальной семейной машиной. При этом он подходит и для молодых людей, так как его дизайн будет выделяться на фоне «серых» и привычных авто.

 
 
 
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