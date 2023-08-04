Что учитывать при выборе автомобильного фильтра

Источник материала: ИноСМИ

Фильтры – это наиболее грязная часть любого авто. Заменять их нужно заметно чаще остальных деталей. Подходите с умом к вопросу выбора и установки элементов, поскольку ошибки обходятся дорого. Некачественный фильтр – частая причина преждевременных поломок двигателя или топливной системы в целом. Стоит ли экономить? Все зависит от доступного бюджета, но фильтры для грузовых автомобилей и легковых авто высокого уровня служат намного дольше некачественных аналогов.

Важен ли производитель?

Продукция известных марок стоит дороже безымянной, зато имеет высокое качество. Вы платите не только за имя, но и за определенные гарантии:

· качества;

качества; · надежности;

надежности; · соответствия заявленным описаниям;

соответствия заявленным описаниям; · 100% совместимости.

В продаже можно найти оригинальные элементы и аналоги. Последние могут иметь очень разное качество – от сопоставимого с оригинальным до очень низкого. Если решите покупать аналоги, останавливайтесь на предложениях сертифицированных поставщиков.

Заменять фильтры нужно согласно регламенту производителя – он свой для каждой модели и марки авто. Уменьшать интервалы можно, увеличивать – крайне не рекомендовано.

Виды фильтров

В продаже представлены масляные, воздушные, топливные элементы. Рассмотрим их особенности.

Масляные модели

Современные масляные фильтры могут идти в двух вариантах исполнения:

· в виде картриджа;

в виде картриджа; · в отдельном корпусе.

Последний тип стоит дороже, поскольку имеет расширенный функционал. При каждой смене масла нужно устанавливать новый фильтр: он накапливает грязь, сажу, загрязняющие частички.

Воздушные

Несвоевременная замена воздушных элементов приводит к росту расхода топлива и поломкам турбокомпрессора. Ресурс модели в среднем вдвое выше, чем масляных фильтров. Но пыльная грунтовка, сезон тополиного пуха, намокания заметно сокращают сроки службы элементов. Чистить воздушный фильтр нельзя, экономить на его качестве тоже не рекомендовано.

Топливные изделия

Отдельные топливные фильтры рекомендовано менять одновременно с воздушными. Если элемент интегрирован в корпус погружного насоса (находится в бензобаке), достаточно выполнять замену каждые 60-100 тыс. км. Интервалы всегда сокращаются при использовании некачественного топлива.

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