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Промышленные машины для мойки: виды и особенности
22.08.2023 12:35 — Новости Авто | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Рынок предлагает широкий выбор промышленных машин для мойки. Это специализированное оборудование, отличающееся высокой мощностью и функциональностью.
Возможности промышленных посудомоечных машин
Промышленные машины для мойки представляют собой специальные устройства для работы с большим объемом тары, посуды и других предметов. В продаже представлено оборудование разного типа. Например, очень хорошо показывает себя машина для мойки тары с модулем сушки, выполняющая разные технологические операции, включая мытье предметов моющим раствором и ополаскивание горячей водой.
Современная посудомоечная машина профессиональная хорошо справляется с задачей мойки разных предметов, включая тарелки, миски, стаканы, столовые приборы, подносы и пр. Оборудование используется на разных предприятиях, включая заведения общественного питания. Функционал зависит от модели.
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Особенности оборудования
Промышленные машины отличаются особыми характеристиками:
Профессиональные машины для столовых, ресторанов и кафе могут выполнять разные операции, от мытья раствором, до предварительного и окончательного ополаскивания, сушки и др.
Преимущества и критерии выбора машин для мойки
Профессиональные машины для мойки имеют определенные преимущества, включая:
При выборе оборудования нужно уточнять основные характеристики, включая производительность (количество предметов, которое машина моет в течение 1 часа), виды выполняемых технологических операций, назначение (виды объектов, с которыми может работать установка) и др.
Современная техника способна автоматизировать мойку разной тары и посуды, включая многооборотные пластиковые предметы, в том числе контейнеры, лотки и евролотки, корзины, ящики различного типа.
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