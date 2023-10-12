Обзор автомобиля Geely Atlas Pro (Джили Атлас Про)

Источник материала: ИноСМИ

Geely Atlas Pro — это кроссовер, производимый китайской автомобилестроительной компанией Geely. Впервые был представлен в 2019 году. У Geely Atlas Pro приятный дизайн, просторный, комфортабельный салон, вместительный багажник, системы безопасности и помощи водителю. Предоставляем обзор автомобиля Джили Атлас Про, который поможет вам ознакомиться с этой моделью.

Интерьер

Салон выполнен из качественных материалов: мягкий пластик, искусственная кожа и ткань. Все материалы подобраны с учетом их долговечности, что гарантирует сохранение внешнего вида салона. Джили предлагает продуманную эргономику салона, которая обеспечивает комфорт, удобство водителя, пассажиров. Рулевое колесо регулируется по высоте и вылету, а сиденья имеют множество настроек, включая регулировку поясничного подпора. Сиденья выполнены из приятных материалов и обеспечивают боковую поддержку.

Машина оснащена мультимедийной системой с сенсорным экраном диагональю 12,3 дюйма. Система поддерживает Apple CarPlay, Android Auto, что позволяет подключать смартфоны и использовать приложения на экране автомобиля. Также мультимедиа оснащена Bluetooth.

В Атлас Про установлен двухзонный климат-контроль, который позволяет водителю, переднему пассажиру регулировать температуру воздуха в салоне независимо друг от друга. Это обеспечивает комфорт в любых погодных условиях. На панели приборов установлен цифровой дисплей, на котором отображается информация о скорости, оборотах двигателя, уровне топлива и других параметрах.

Кроссовер предлагает достаточно вместительный багажник объемом 510 литров, который можно увеличить, сложив задние сиденья. В багажнике предусмотрены различные отсеки, крючки для фиксации багажа. В топовых комплектациях доступна панорамная крыша с люком, которая добавляет света, пространства в салон. Люк открывается на две стороны, что позволяет проветривать салон без необходимости открывать окна. Купить Джили Атлас Про в Минске в любой комплектации можно в «Атлант-М».

Интерьер украшен хромированными элементами. Ручки дверей, дефлекторы системы вентиляции, другие детали выполнены в хромированном стиле, что дает интерьеру Geely Atlas Pro характерную элегантность.

Практичность

Geely Atlas Pro — это кроссовер, подходящий для городской жизни, а также поездок на большие расстояния. Одна из черт машины — вместительный багажник. При необходимости его можно увеличить, сложив задние сиденья, что повышает практичность.

Автомобиль оснащен мультимедийной системой, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto. Водитель может использовать приложения на экране, что также повышает практичность. Еще одной особенностью машины является двухзонный климат-контроль. Он позволяет водителю, переднему пассажиру устанавливать свою температуру в салоне, что обеспечивает комфорт при любых погодных условиях.

К недостаткам относят некоторые проблемы с качеством сборки и материалами салона. Некоторые владельцы жалуются на скрип пластика, износ обивки сидений. Однако, стоит отметить, что производитель проводит работу над улучшением качества, регулярно выпускает обновления для модели.

Езда

Обзор Geely Atlas Pro был бы неполным без подробной информации про езду. Она оставляет приятные впечатления благодаря плавному ходу, отличной управляемости. Двигатель обеспечивает достаточную мощность для комфортного движения по городу, трассе. Автоматическая коробка передач работает плавно, без рывков, задержек при переключении скоростей. При необходимости можно переключиться на ручное управление коробкой передач.

Подвеска разработана таким образом, чтобы обеспечить плавность хода и управляемость на разных типах дорог. Кроссовер отлично справляется с неровностями на дороге, не вызывая дискомфорта у пассажиров.

Безопасность движения обеспечивается системами безопасности: система стабилизации, антиблокировочная система, система помощи при экстренном торможении и система контроля давления в шинах. Кроме того, машина оснащена передними и боковыми подушками безопасности, а также шторками безопасности для защиты головы пассажиров.

Geely Atlas Pro — доступная, надежная, комфортная машина

Atlas Pro — выбор для тех, кто ищет надежный, комфортный, стильный кроссовер в среднем ценовом сегменте. Обновленная платформа, новые технологии, улучшенные характеристики — это небольшой список того, что автоконцерн Джили предлагает покупателям машины даже в базовой комплектации. Внешний дизайн автомобиля отличается элегантностью, спортивностью, а просторный салон обеспечивает комфорт, удобство для всех пассажиров. Системы помощи водителю облегчают управление, а экономичный двигатель обеспечивает низкий расход топлива.