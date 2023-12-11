Что сегодня популярнее у минчан: аренда авто с водителем или прокат без водителя

Источник материала: ИноСМИ

Автопрокатными компаниями Минска предлагаются две основные услуги – это аренда автомобилей с водителем и прокат без водителя. Обе услуги доступны как для местных жителей, так и для приезжих. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества. Выбор между ними зависит в первую очередь от цели поездки и её продолжительности. Более двадцати авторитетных компаний предлагают прокат автомобилей в Минске без водителя. Ранее считалось, что это очень экономичный способ передвижения, учитывая, что эта услуга подразумевает предоставление во временное личное пользование в основном бюджетных автомобилей и немного бизнес-класса.

С появлением каршеринга прокат авто без водителя стал чуть менее популярным, поскольку появилась возможность арендовать машину без водителя не на сутки, как это предлагается большинством компаний, а всего на несколько часов, но при этом придется уложиться в километраж, предусмотренный услугой, например, за 3 часа аренды можно будет проехать бесплатно 35 километров, а потом придется платить дополнительно за каждый километр. Также выгоднее воспользоваться каршерингом, если машина нужна на сутки, но при этом планируется проехать не более 100-180 километров. Здесь нет включенного километража, и стоимость зависит от выбранной марки/модели авто. Чем выше достоинство автомобиля, тем выше цена за каждый километр.

На этом выгода заканчивается, так как при таком километраже цены каршеринга и автопрокатных компаний почти уравниваются, и традиционный способ проката авто на сутки становится выгоднее, ведь здесь в одни сутки аренды включено в среднем 300-350 километров пробега. Особенно выгодно обратиться в автопрокатные компании, если машина нужна дня на 2-3 и больше, поскольку 300-350 километров пробега включены в каждые сутки, и за 2 дня это уже будет 600-700 километров, тогда как у сервисов каршеринга каждый километр будет платным – хоть на третьи сутки аренды, хоть на седьмые.

На аренду авто с водителем в Минске каршеринг никак не повлиял

Аренда авто с водителем – это более дорогой, но и более удобный вариант для тех, кто не хочет тратить время на управление автомобилем, а сосредоточен на своих делах. Такие услуги предоставляются как отдельным лицам, так и группам, а также компаниям, у которых есть возможность арендовать автомобиль на полный рабочий день, причем договор можно заключить на любое количество дней. На аренду авто с водителем каршеринг в Минске не повлиял, поскольку сервисы каршеринга не предоставляют автомобили с водителями.

В Минске аренда машин с водителем всегда пользовалась повышенным спросом. Частично это связано с тем, что в столицу Беларуси с различными целями приезжает много людей, и многим из них нужен комфортабельный транспорт. От комфортных условий поездки не отказываются и сами минчане, поэтому автопрокатные компании предоставляют самый лучший транспорт из своего автопарка. И что же из машин можно заказать в Минске?

Автомобили S- и E-классов немецкой компании Mercedes-Benz

Нельзя однозначно сказать, что автомобили немецкой марки Mercedes-Benz безоговорочно лидируют, поскольку здесь многое зависит от личных предпочтений автовладельца. Рейтинги, которые публикуют различные издания для автомобилистов, а также мнения экспертов, тоже не отличаются однозначностью, так как и эксперты расставляют приоритеты, исходя опять же из своих предпочтений. Кому-то больше нравится Mercedes, а кому-то другие марки, о которых будет сказано ниже, а из семейства Мерседесов наиболее популярны следующие модели:

Mercedes-Benz W222 S-класса;

Mercedes-Benz W213 E-класса;

Mercedes-Maybach S500 S-класса.

Каждый из этих Мерседесов занимает значимое место в своей линейке моделей.

Люксовые автомобили BMW, а также модели бизнес-класса

Автомобили марки BMW уже много лет составляют успешную конкуренцию Мерседесам. Наиболее востребованным автомобилем этой марки является представительский BMW 7-series G12. Во многих автопрокатных компаниях Минска эта машина стоит на первом месте. По комфортабельности салона не уступает Mercedes-Benz S-класса. Также минчане и гости столицы Беларуси заказывают автомобиль бизнес-класса BMW 5-series G30, который использует ту же платформу, что и BMW седьмой серии G11.

Автомобили марки Audi замыкают немецкую тройку бизнес- и премиум-авто

В семействе Audi наиболее часто арендуют с водителем модель A8, которая относится к представительскому классу. Пассажирам задних сидений обеспечен абсолютный комфорт со множеством разных полезностей. Считается, что Audi A8 занимает третье место в немецкой тройке премиум автомобилей. Но многие клиенты, которые брали в аренду этот автомобиль с водителем, особенно long версию, уже не хотят ездить на машинах других марок, и чаще всего отказываются от Мерседесов S-класса. Определенным спросом пользуется и Audi A7, которая позиционируется несколько ниже, чем A8.

Марки и модели от других производителей в этой статье не рассматриваются по той причине, что наши клиенты привыкли к немецким машинам, к тому же у автомобилей, которые сдаются в аренду, в первую очередь важны удобства для пассажиров задних сидений, и это не только увеличенное расстояние до переднего сиденья, а еще множество функций, отвечающих за комфортабельность салона.

В какой минской компании с качественным обслуживанием можно арендовать автомобиль

Минские автопрокатные компании в основном имеют одинаковый набор услуг. Что касается качества обслуживания, то оно тоже на высоком уровне. Поэтому однозначно выделить лидера достаточно сложно. Если ориентироваться на количество призов, полученных в различных конкурсах, участие в обслуживании мероприятий республиканского и международного масштаба, а также учитывать, какая услуга является основной, то можно рекомендовать DreamCars. Основная услуга в этой компании - аренда премиум-автомобилей с водителем. В качестве передвижного средства Вам в первую очередь предложат BMW 7-series. Если же у Вас другие предпочтения, то Вы можете выбрать Mercedes-Benz S-класса или Audi A8, которые также имеются в автопарке компании.