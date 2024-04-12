К какому классу относится LADA Vesta?

Источник материала: ИноСМИ

По состоянию на 2024 год модельный ряд LADA Vesta включает 4 версии: две в кузове седан и столько же универсалов. Рассказываем, как классифицируют все автомобили и к какому сегменту относится один из лучших современных автомобилей от АВТОВАЗ, который за девять лет дважды становился самым продаваемым в России.

Несколько слов про классификацию

Различают несколько систем. Самые популярные в странах СНГ — классификация ЕЭК и советская.

Европейская сегментация в основном строится на особенностях целевого рынка, и установить класс только по массе и габаритам проблематично. По ней Лада Веста в любом исполнении относится к классу B (малый, компактный) — небольшой автомобиль для города.

По советской и российской градации все автомобили отличаются по классам, в каждый из которых входят две или три группы. Машины различают по объему двигателя и сухой массе. По этим параметрам все версии LADA Vesta относятся ко второму малому классу третьей группы: двигатели на 1,5-1,8 л, сухая масса в районе 1050-1150 кг.

Модели в кузове седан

К этой линейке относятся LADA Vesta седан (выпускается с 2015 года) и Cross (выпускается с 2018 года). Рассказываем, почему обе они относятся к европейскому классу B.

LADA Vesta седан:

· на выбор двигатели объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 90, 106 и 122 л.с;

на выбор двигатели объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 90, 106 и 122 л.с; · кузов размером 4440x1764x1496 мм;

кузов размером 4440x1764x1496 мм; · снаряженная масса от 1220 до 1345 кг;

снаряженная масса от 1220 до 1345 кг; · оснащаются 5-ступенчатой МКПП, исключение — 1,8-литровые версии (АТ).

Модель доступна в 8 различных комплектациях. Базовая включает подушку безопасности для водителя и переднего пассажира, кондиционер, электропривод и обогрев наружных зеркал. Самая продвинутая комплектация может похвастаться наличием боковых подушек безопасности, черными крышей и наружными зеркалами, 16-дюймовыми легкосплавными дисками и современной мультимедийной системой.

LADA Vesta Cross:

· доступна с 1,6- (106 л.с., МКПП) и 1,8-литровыми (122 л.с., АТ) двигателями;

доступна с 1,6- (106 л.с., МКПП) и 1,8-литровыми (122 л.с., АТ) двигателями; · размеры 4445x1785x1522 мм.

Версия Кросс имеет увеличенный до 203 мм клиренс и такую же снаряженную массу, как и седан. Количество возможных комплектаций ограничено шестью. Уже в базовой версии есть подогрев передних сидений, продвинутая мультимедийная система и 17-дюймовые легкосплавные диски.

В B-классе рядом с этими автомобилями соседствуют такие модели как Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Renault Logan, Nissan Almera и другие.

Модели в кузове универсал

В линейку универсалов входят две модели: Лада Веста SW и SW Cross (выпускаются с 2017 года). Их принадлежность европейскому классу B легко объяснить, оценив характеристики автомобилей.

LADA Vesta SW по своему оснащению и комплектациям повторяет седан, но при этом имеет чуть большую высоту (4440x1764x1500 мм) и снаряженную массу (1275-1395 кг).

В отличие от младшей версии, кроссовый универсал больше (4445x1785x1522 мм). Это обусловлено увеличенным со 178 до 203 мм клиренсом, наличием пластикового обвеса и 17-, а не 16-дюймовыми дисками.

В B-классе с Лада Веста SW Cross и обычным SW представлены такие модели в кузове универсал как Renault Megane, Opel Astra, Skoda Octavia Combi, Kia Ceed, Hyundai i30, Ford Focus и другие.