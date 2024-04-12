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К какому классу относится LADA Vesta?
12.04.2024 10:22 — Новости Авто | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
По состоянию на 2024 год модельный ряд LADA Vesta включает 4 версии: две в кузове седан и столько же универсалов. Рассказываем, как классифицируют все автомобили и к какому сегменту относится один из лучших современных автомобилей от АВТОВАЗ, который за девять лет дважды становился самым продаваемым в России.
Несколько слов про классификацию
Различают несколько систем. Самые популярные в странах СНГ — классификация ЕЭК и советская.
Европейская сегментация в основном строится на особенностях целевого рынка, и установить класс только по массе и габаритам проблематично. По ней Лада Веста в любом исполнении относится к классу B (малый, компактный) — небольшой автомобиль для города.
По советской и российской градации все автомобили отличаются по классам, в каждый из которых входят две или три группы. Машины различают по объему двигателя и сухой массе. По этим параметрам все версии LADA Vesta относятся ко второму малому классу третьей группы: двигатели на 1,5-1,8 л, сухая масса в районе 1050-1150 кг.
Модели в кузове седан
К этой линейке относятся LADA Vesta седан (выпускается с 2015 года) и Cross (выпускается с 2018 года). Рассказываем, почему обе они относятся к европейскому классу B.
LADA Vesta седан:
Модель доступна в 8 различных комплектациях. Базовая включает подушку безопасности для водителя и переднего пассажира, кондиционер, электропривод и обогрев наружных зеркал. Самая продвинутая комплектация может похвастаться наличием боковых подушек безопасности, черными крышей и наружными зеркалами, 16-дюймовыми легкосплавными дисками и современной мультимедийной системой.
LADA Vesta Cross:
Версия Кросс имеет увеличенный до 203 мм клиренс и такую же снаряженную массу, как и седан. Количество возможных комплектаций ограничено шестью. Уже в базовой версии есть подогрев передних сидений, продвинутая мультимедийная система и 17-дюймовые легкосплавные диски.
В B-классе рядом с этими автомобилями соседствуют такие модели как Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Renault Logan, Nissan Almera и другие.
Модели в кузове универсал
В линейку универсалов входят две модели: Лада Веста SW и SW Cross (выпускаются с 2017 года). Их принадлежность европейскому классу B легко объяснить, оценив характеристики автомобилей.
LADA Vesta SW по своему оснащению и комплектациям повторяет седан, но при этом имеет чуть большую высоту (4440x1764x1500 мм) и снаряженную массу (1275-1395 кг).
В отличие от младшей версии, кроссовый универсал больше (4445x1785x1522 мм). Это обусловлено увеличенным со 178 до 203 мм клиренсом, наличием пластикового обвеса и 17-, а не 16-дюймовыми дисками.
В B-классе с Лада Веста SW Cross и обычным SW представлены такие модели в кузове универсал как Renault Megane, Opel Astra, Skoda Octavia Combi, Kia Ceed, Hyundai i30, Ford Focus и другие.
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