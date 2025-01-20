Автобетононасосы: их виды и применение

Источник материала: ИноСМИ

При возведении разных зданий не обойтись без специализированных машин. Особенно когда речь идет про серьезные объекты: заводы, многоэтажные дома с подземными гаражами и т.д. И в этом случае желательно зайти на tehnobeton.by или другой сайт арендодателя и посмотреть, какие там предлагаются автобетононасосы. Ведь при строительных работах обязательно придется иметь дело с большим количеством бетонной смеси, которую необходимо как можно быстрее распределять.

Особенность автобетононасоса

Автобетононасос представляет собой специализированную технику, которая предназначается для подачи строительного раствора на определенное расстояние. Она состоит из нескольких важных узлов:

· шасси грузового автомобиля, на котором размещаются остальные элементы;

шасси грузового автомобиля, на котором размещаются остальные элементы; · резервуар, куда подается бетонная смесь с автобетоносмесителя;

резервуар, куда подается бетонная смесь с автобетоносмесителя; · стрела бетоновода, которая раскладывается и может иметь разную длину;

стрела бетоновода, которая раскладывается и может иметь разную длину; · насосная установка, предназначенная для перекачки рабочей смеси;

насосная установка, предназначенная для перекачки рабочей смеси; · пульт управления, за которым сидит оператор и управляет всем процессом.

А еще имеется и гидравлическая система. С ее помощью стрела бетоновода приводится в рабочее состояние, а затем снова складывается.

Любой автобетононасос оснащен и системой упоров, которые помогают удерживать технику в стабильном и надежном состоянии. Ведь длина рабочей стрелы бетоновода может в развернутом виде достигать 70 метров. И важно еще и то, что стрела может находиться как в вертикальном, так и горизонтальном положении. На конце стрелы прикреплен гибкий шланг, что дает возможность оператору направлять бетон точно в нужном направлении.

Виды автобетононасосов

Все автобетононасосы делятся на несколько категорий. Это дает возможность делать правильный выбор данной техники как при покупке, так и при аренде.

С бетоносмесителем, что позволяет строительную смесь готовить непосредственно на месте. Без бетоносмесителя, что выгодно, если недалеко имеется бетонный завод. Маломощные, выгодные при строительстве не слишком больших объектов. Средненапорные, если речь идет о возведении средних строительных объектов. Высокопроизводительные, считающиеся сегодня наиболее мощными.

Если маломощные автобетононасосы могут перекачивать лишь до 100 кубических метров строительной смеси за час, то высокопроизводительные - свыше 200 кубических метров.

При выборе автобетононасоса необходимо обращать внимание на несколько моментов. В первую очередь нужно смотреть на длину рабочей стрелы. Важное значение имеет и мощность насоса, так как от этого зависит, насколько быстро будет перекачиваться рабочая смесь. А от типа шасси зависит как мобильность, так и проходимость данной спецтехники. Не стоит забывать, что многие строительные объекты могут находиться в зонах с плохим подъездом.