Гигиена и ответственность против коронавируса

Источник материала: Радзiма



Первый случай коронавируса COVID-19 был зарегистрирован в Китае 1 декабря прошлого года, и сейчас в этой стране больше 80 тысяч заболевших. Спустя полтора месяца коронавирус «объявился» в Японии, в Европе он отметился 25 января этого года, именно в этот день во Франции был зафиксирован первый случай заболевания. Сейчас официально подтверждено 51 753 случая заболевания в 111 странах мира, кроме Китайской народной республики. Все эти данные были актуальны на 13 марта и приводятся по официальной сводке, размещенной на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Как видим, закрывать глаза и отрицать то, что коронавирус распространяется по всему миру быстро, нельзя. Но и паниковать, бросаться в крайности тоже бессмысленно и бесполезно. Намного логичнее в такой ситуации будет подготовиться и встретить «врага» с оружием в руках.

В Беларусь COVID-19 пришел в конце февраля, и на вчерашний день (15 марта) мы имели 36 заболевших, из них три пациента выписаны, трое — готовятся к выписке. Коронавирус не имеет ярко выраженных симптомов, повышение температуры, кашель, насморк и затрудненное дыхание характерны и для гриппа, и для банальной простуды, поэтому для подтверждения диагноза нужно проводить лабораторное исследование. Так как случаи коронавируса в нашей стране имеют завозной характер (а уже от прибывших заражались их родные и близкие), первые заслоны на пути COVID-19 поставили уже на границе.

Пункты забора биоматериала на коронавирусную инфекцию организованы в пунктах пропуска при пересечении Государственной границы Республики Беларусь (на базе санитарно-карантинных пунктов), а также в инфекционных больницах (отделениях) и в отдельных поликлиниках (на базе кабинетов инфекционных заболеваний). Мазки на коронавирус сейчас берут у тех, кто прибыл из Китая, Ирана, Италии, Южной Кореи, то есть эпидемически неблагополучных стран. (Возможно, список стран в обозримом будущем будет расширен.) Кроме этого, въезжающим в страну предлагают заполнить специальную анкету, где они указывают, в каких странах и когда побывали в недавнее время. В каждом конкретном случае медики решают, какой степени контроль должен быть за прибывшим. Если вы недавно вернулись из-за границы и вдруг почувствовали недомогание (поднялась температура, появился сухой кашель, насморк) — вызывайте скорую помощь или участкового врача. На прием в поликлинику по понятным причинам лучше не ходить.

Санитарно-эпидемиологическая служба Глусского района и райбольница также находятся в режиме повышенной готовности, рассказал редакции главный санитарный врач Глусского района Роман Пускин. Сотрудники райЦГЭ контролируют, как в данной ситуации организована профилактика распространения инфекционных заболеваний на автостанции Глуска, в кинотеатре «Орион», в гостинице, на объектах торговли (в том числе в ТЦ «Меридиан»), общественного питания, АЗС, в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты.

Роман Пускин отмечает, что в организациях района с пониманием отнеслись к рекомендациям санитарной службы и выполняют их не для галочки. Так, по результатам мониторинга, проведенного специалистами центра гигиены 13 марта, в ряде организаций, торговых объектов и мест массового скопления людей организованы места для обработки рук посетителей с антисептиком и влажными салфетками. Усилены меры по соблюдению порядка и качеству уборки помещений, в том числе мест общего пользования, с применением дезинфицирующих средств. В салонах транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, в том числе школьных автобусов, проводятся дезинфекционные мероприятия: обработка поручней, ручек, сидений, дверей. Специалисты мониторят ситуацию каждый день, даже в выходные, главный санитарный врач района просит глусчан не поддаваться панике, а соблюдать элементарные правила личной гигиены.

В этот период лучше избегать мест скопления людей, отложить свое участие в массовых культурных, спортивных мероприятиях, поездки в гости, особенно за пределы Беларуси. Правильным будет сейчас ходить пореже в магазины и на рынки, лучше делать покупки на несколько дней вперед. Ответственное поведение — это то, что поможет минимизировать распространение и сезонных инфекций, и коронавируса. Кстати, по данным СМИ, основными очагами распространения коронавируса в Китае были рынки и торговые центры, в Южной Корее — церкви, в Италии — кафе, бары и рестораны.