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Как белорусам возвращаться из-за границы

18.03.2020 09:33 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вернуться в Минск из Москвы можно только через два аэропорта и только с транзитным билетом.

Об этом сообщается в телеграм-канале посольства Беларуси в России.

Там разъяснили порядок возврата белорусских туристов из-за границы. Пассажир прилетает в аэропорт Домодедово или Шереметьево, а оттуда – в Национальный аэропорт Минск. Обязательное условие – наличие транзитного билета. Покидать транзитную зону запрещено.

Из Домодедово в Минск летает авиакомпания «Белавиа». Из Шереметьево – «Белавиа» и российская авиакомпанией «Аэрофлот».

Ранее из аэропорта Внуково в Беларусь летала авиакомпания Utair, однако она приостановила полеты до 30 апреля. В «Жуковский» полеты выполняла компания «Белавиа», но она также сообщила о прекращении рейсов до 1 мая.

Напомним, 16 марта стало известно, что Россия закрывает границы со странами-соседками, в том числе, и с Беларусью. Такие меры российская сторона приняла в связи с распространением нового китайского коронавируса.

Граждане нашей страны из РФ выехать смогут, а въехать – нет. Исключением являются дипломаты, дальнобойщики, люди с визами, полученными со смертью родственника. Лица, которые следуют транзитом через воздушные пункты пропуска.

Александр Лукашенко возмутился решением российских властей и заявил, что закрытие границы Россией не приведет к эффективной борьбе с вирусом, бороться нужно профессионально и точечно.

 
Теги: Минск
 
 
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Вернуться в Минск из Москвы можно только через два аэропорта и только с транзитным билетом. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства Беларуси в России.
 
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