Как белорусам возвращаться из-за границы

Вернуться в Минск из Москвы можно только через два аэропорта и только с транзитным билетом.

Об этом сообщается в телеграм-канале посольства Беларуси в России.

Там разъяснили порядок возврата белорусских туристов из-за границы. Пассажир прилетает в аэропорт Домодедово или Шереметьево, а оттуда – в Национальный аэропорт Минск. Обязательное условие – наличие транзитного билета. Покидать транзитную зону запрещено.

Из Домодедово в Минск летает авиакомпания «Белавиа». Из Шереметьево – «Белавиа» и российская авиакомпанией «Аэрофлот».

Ранее из аэропорта Внуково в Беларусь летала авиакомпания Utair, однако она приостановила полеты до 30 апреля. В «Жуковский» полеты выполняла компания «Белавиа», но она также сообщила о прекращении рейсов до 1 мая.

Напомним, 16 марта стало известно, что Россия закрывает границы со странами-соседками, в том числе, и с Беларусью. Такие меры российская сторона приняла в связи с распространением нового китайского коронавируса.

Граждане нашей страны из РФ выехать смогут, а въехать – нет. Исключением являются дипломаты, дальнобойщики, люди с визами, полученными со смертью родственника. Лица, которые следуют транзитом через воздушные пункты пропуска.