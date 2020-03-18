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Как белорусам возвращаться из-за границы
18.03.2020 09:33 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Вернуться в Минск из Москвы можно только через два аэропорта и только с транзитным билетом.
Об этом
Там разъяснили порядок возврата белорусских туристов из-за границы. Пассажир прилетает в аэропорт Домодедово или Шереметьево, а оттуда – в Национальный аэропорт Минск. Обязательное условие – наличие транзитного билета. Покидать транзитную зону запрещено.
Из Домодедово в Минск летает авиакомпания «Белавиа». Из Шереметьево – «Белавиа» и российская авиакомпанией «Аэрофлот».
Ранее из аэропорта Внуково в Беларусь летала авиакомпания Utair, однако она приостановила полеты до 30 апреля. В «Жуковский» полеты выполняла компания «Белавиа», но она также сообщила о прекращении рейсов до 1 мая.
Напомним, 16 марта стало известно, что Россия
Граждане нашей страны из РФ выехать смогут, а въехать – нет. Исключением являются дипломаты, дальнобойщики, люди с визами, полученными со смертью родственника. Лица, которые следуют транзитом через воздушные пункты пропуска.
Александр Лукашенко
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Вернуться в Минск из Москвы можно только через два аэропорта и только с транзитным билетом. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства Беларуси в России.
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