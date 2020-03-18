ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Европе больше нет стран без коронавируса. Что известно о пандемии к 18 марта

18.03.2020 09:21 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

К утру 18 марта абсолютно всю Европу затронул коронавирус. До недавнего времени единственной страной, куда он не проник, оставалась Черногория. Однако вчера вечером она сообщила о двух первых пациентах с COVID-19: заболевание подтвердили у людей, приехавших из США и Испании.

В Америке коронавирус выявили во всех 50 штатах. Последним регионом, где его нашли, стала Западная Вирджиния. Всего в США свыше 5800 случаев заражения, умерли больше сотни человек.

Испания, где заразившихся 11826 человек, заявила, что за сутки в стране число погибших составило 533. Испания – вторая страна мира после Италии, где от заболевания люди умирают чаще всего. Во всем мире же коронавирусной инфекцией заболели почти 200 тысяч человек. Среди них 81950 человек выздоровели, 7948 человек скончались.

  • В Китае который день подряд фиксируют снижение количества заразившихся: за сутки – 13 человек. Излечились 922 человека, умерло 11. Всего в Китае с начала эпидемии 81 074 человека заразились коронавирусом, 3241 человек погиб. 
  • Мировым эпицентром пандемии остается Италия: там 31,5 тысячи инфицированных, умерли 2,5 тысячи человек, выздоровел 2941 пациент. На втором месте стоит Испания, дальше идет Германия – 9360 заразившихся, 26 умерших и 71 поправившийся.
  • В Украине – вторая смерть из-за коронавируса. Умерла 33-летняя женщина. Число заразившихся в стране увеличилось до 14.
  • Кипр (49 эпизодов коронавируса) с 21 марта вводит двухнедельный запрет на прием пассажирских рейсов из 28 стран, включая Беларусь. 

Мы обновляем материал.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К утру 18 марта абсолютно всю Европу затронул коронавирус. До недавнего времени единственной страной, куда он не проник, оставалась Черногория. Однако вчера...
 
Новости дня
Новости
 
Глава УЕФА высказался о коронавирусе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика