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В Европе больше нет стран без коронавируса. Что известно о пандемии к 18 марта
18.03.2020 09:21 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
К утру 18 марта абсолютно всю Европу затронул коронавирус. До недавнего времени единственной страной, куда он не проник, оставалась Черногория. Однако вчера вечером она
В Америке коронавирус
Испания, где заразившихся 11826 человек,
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К утру 18 марта абсолютно всю Европу затронул коронавирус. До недавнего времени единственной страной, куда он не проник, оставалась Черногория. Однако вчера...
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