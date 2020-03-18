В Европе больше нет стран без коронавируса. Что известно о пандемии к 18 марта

Источник материала: KYKY

К утру 18 марта абсолютно всю Европу затронул коронавирус. До недавнего времени единственной страной, куда он не проник, оставалась Черногория. Однако вчера вечером она сообщила о двух первых пациентах с COVID-19: заболевание подтвердили у людей, приехавших из США и Испании.

В Америке коронавирус выявили во всех 50 штатах. Последним регионом, где его нашли, стала Западная Вирджиния. Всего в США свыше 5800 случаев заражения, умерли больше сотни человек.

Испания, где заразившихся 11826 человек, заявила , что за сутки в стране число погибших составило 533. Испания – вторая страна мира после Италии, где от заболевания люди умирают чаще всего. Во всем мире же коронавирусной инфекцией заболели почти 200 тысяч человек. Среди них 81950 человек выздоровели, 7948 человек скончались.

В Китае который день подряд фиксируют снижение количества заразившихся: за сутки – 13 человек. Излечились 922 человека, умерло 11. Всего в Китае с начала эпидемии 81 074 человека заразились коронавирусом, 3241 человек погиб.

снижение количества заразившихся: за сутки – 13 человек. Излечились 922 человека, умерло 11. Всего в Китае с начала эпидемии 81 074 человека заразились коронавирусом, 3241 человек погиб. Мировым эпицентром пандемии остается Италия: там 31,5 тысячи инфицированных, умерли 2,5 тысячи человек, выздоровел 2941 пациент. На втором месте стоит Испания, дальше идет Германия – 9360 заразившихся, 26 умерших и 71 поправившийся.

В Украине – вторая смерть из-за коронавируса. Умерла 33-летняя женщина. Число заразившихся в стране увеличилось до 14.

из-за коронавируса. Умерла 33-летняя женщина. Число заразившихся в стране увеличилось до 14. Кипр (49 эпизодов коронавируса) с 21 марта вводит двухнедельный запрет на прием пассажирских рейсов из 28 стран, включая Беларусь.

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