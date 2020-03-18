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Глава Института Коха предсказал продление пандемии коронавируса на два года

18.03.2020 11:36 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться на два года, распространяясь «волнами», заявил глава Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI, одно из центральных научно-исследовательских учреждений Германии, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, сообщает Deutsche Welle.

Глава Института Коха предсказал продление пандемии коронавируса на два года

Изображение: NIAID

По словам Вилера, продолжительность пандемии будет зависеть от скорости разработки вакцины, а также от того, как много людей переболеют COVID-19 и приобретут к ней иммунитет.

По оценке главы RKI, в конечном итоге переболеть COVID-19 могут 60−70% населения Земли, но каким окажется в конце концов уровень смертности, сказать пока нельзя, отмечает Reuters.

Вилер также не исключил, что на весь срок пандемии сохранятся и те ограничения, которые в последнее время вводят различные страны, в том числе и Германия.

Во вторник RKI повысил уровень угрозы COVID-19 для Германии с «умеренного» до «высокого», отметив, что число заболевших в стране продолжает расти. По данным на 16 марта в Германии было выявлено более 6 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, 13 человек умерло. С 16 марта, Германия ввела частичный запрет на пересечение границ Германии с Францией, Люксембургом, Швейцарией, Австрией и Данией — исключение сделано для грузовиков и машин местных жителей, работающих в соседней стране. В то же время представитель немецкого МВД, отвечая на вопрос корреспондента DW, признал, что совершенно нереалистично контролировать сухопутные границы Германии на всем их протяжении, например, все 800 километров с Австрией. Граница как таковая здесь не существует уже много лет.

Глава Института Коха предсказал продление пандемии коронавируса на два года

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В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти стран ЕС и Шенгенской зоны приняли решение на месяц закрыть свои внешние границы.

Глава Института Коха предсказал продление пандемии коронавируса на два года

«Все поездки между неевропейскими странами и Евросоюзом будут приостановлены», — сказал президент Франции.

 
 
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  Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться на два года, распространяясь «волнами», заявил глава Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI, одно из...
 
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