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В Европе не осталось чистых от коронавируса стран. Хроника 18 марта онлайн
18.03.2020 11:36 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Последней страной Европы, чистой от
Пятерка крупнейших стран по диагностированным случаям
У стран-соседок и самой Беларуси складывается следующая ситуация:
9:25
Каникулы в России начнутся раньше
Вчера Министерство образования Беларуси
Сегодня стало известно, что с 23 марта на каникулы до 12 апреля уйдут российские школы. Из-за эпидемии
9:53
Ситуация в Италии
За истекшие сутки в Италии число новых случаев коронавируса выросло на 3526. Число жертв увеличилось до 2503 (+345). Еще чуть больше 2 тыс. человек остаются в тяжелом или критическом состоянии. Из больниц выписан 2941 человек.
Ситуация в США
В США число жертв коронавируса достигло сотни человек. Зараза пометила уже каждый американкий штат. Всего в стране заражены 5600 человек. Значительная часть из них (1374) — в Нью-Йорке.
Олимпиада-2020
Олимпийские летние игры в этом году пройдут по плану в июле в Токио. Об этом в очередной раз заявил Международный олимпийский комитет.
«МОК остается полностью приверженным Олимпийским играм в Токио-2020. До начала Игр остается более четырех месяцев, и на этом этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения», — говорится в заявлении организации.
10:17
Ситуация в Саудовской Аравии
Все работы в частном секторе Саудовской Аравии будут приостановлены на 15 дней в рамках программы сдерживания эпидемии. Все работники должны быть переведены на дистанционный труд, за исключением тех случаев, когда они заняты в жизненно важных секторах и чувствительной инфраструктуре (водоснабжение, связь).
Ранее в стране запретили проводить ежедневные и пятничные молитвы в мечетях. В Саудовской Аравии зафиксирован 171 случай заболевания COVID-19.
Шри-Ланка останавливает авиасообщение
На две недели Шри-Ланка останавливает авиарейсы, прибывающие в страну. Вчера
«Пожалуйста, поддержите эти усилия, оставаясь дома и практикуя социальное дистанцирование», — написал у себя в
На Шри-Ланке зафиксированы 44 случая заражения коронавирусом.
Walmart выделит $25 млн
Частный бизнес подключается к борьбе с коронавирусом. Американская розничная сеть Walmart пожертвует $25 млн на поддержку организаций, которые борются со вспышкой коронавируса. Часть денег направят на поддержку программ школьного питания и доступ малообеспеченных к продовольствию.
10:43
Ситуация в Китае
За истекшие сутки в Китае были зарегистрированы всего 13 новых случаев заражения и 11 смертей. Все в провинции Хубэй. Из всех 80 894 случаев заражения 69 614 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц.
Тем временем в Китае начались поиски волонтеров для тестирования вакцины от коронавируса. Исследование должно начаться в апреле.
У президента Бразилии нет коронавируса
Президент Бразилии Жаир Болсонару во второй раз сдал тесты на
Боливия закрывает границы
Границы Боливии будут закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. Такое сообщение канцелярии президента страны было опубликовано вчера вечером. С четверга в страну могут въехать только ее граждане. Международные и национальные рейсы будут приостановлены с пятницы, будут сокращены рабочие дни. Меры будут действовать до 31 марта.
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