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В Европе не осталось чистых от коронавируса стран. Хроника 18 марта онлайн

18.03.2020 11:36 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Последней страной Европы, чистой от коронавируса, считалась Черногория. Считалась до последнего момента. Вчера вечером там зарегистрированы два первых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего число заражений в мире достигло 198,7 тыс., 82,7 тыс. человек выздоровели, 7989 умерли.

В Европе не осталось чистых от коронавируса стран. Хроника 18 марта онлайн

Пятерка крупнейших стран по диагностированным случаям коронавируса выглядит так:

  • Китай — 80 894 были заражены, 3237 погибли;
  • Италия — 31 506 заражены, 2503 погибли;
  • Иран — 16 169 заражены, 988 погибли;
  • Испания — 11 826 заражены, 533 погибли;
  • Германия — 9367 заражены, 26 погибли.

У стран-соседок и самой Беларуси складывается следующая ситуация:

  • Литва — 26 были заражены за все время (1 выздоровел);
  • Польша — 238 были заражены (1 выздоровел), 5 умерли;
  • Украина — 14 были заражены, 2 умерли;
  • Россия — 114 были заражены (8 выздоровели);
  • Латвия — 60 были заражены (1 выздоровел);
  • Беларусь — 36 были заражены (3 выздоровели).

9:25

Каникулы в России начнутся раньше

Вчера Министерство образования Беларуси отметило, что переноса школьных каникул в стране никто не планирует. Хотя родителям многих школьников и приходили такие сообщения от учителей и из администраций школ.

Сегодня стало известно, что с 23 марта на каникулы до 12 апреля уйдут российские школы. Из-за эпидемии коронавируса. К тому же досрочный период ЕГЭ перенесут на июнь, тогда как начаться он должен был 20 марта.

9:53

Ситуация в Италии

За истекшие сутки в Италии число новых случаев коронавируса выросло на 3526. Число жертв увеличилось до 2503 (+345). Еще чуть больше 2 тыс. человек остаются в тяжелом или критическом состоянии. Из больниц выписан 2941 человек.

Ситуация в США

В США число жертв коронавируса достигло сотни человек. Зараза пометила уже каждый американкий штат. Всего в стране заражены 5600 человек. Значительная часть из них (1374) — в Нью-Йорке.

Олимпиада-2020

Олимпийские летние игры в этом году пройдут по плану в июле в Токио. Об этом в очередной раз заявил Международный олимпийский комитет.

«МОК остается полностью приверженным Олимпийским играм в Токио-2020. До начала Игр остается более четырех месяцев, и на этом этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения», — говорится в заявлении организации.

10:17

Ситуация в Саудовской Аравии

Все работы в частном секторе Саудовской Аравии будут приостановлены на 15 дней в рамках программы сдерживания эпидемии. Все работники должны быть переведены на дистанционный труд, за исключением тех случаев, когда они заняты в жизненно важных секторах и чувствительной инфраструктуре (водоснабжение, связь).

Ранее в стране запретили проводить ежедневные и пятничные молитвы в мечетях. В Саудовской Аравии зафиксирован 171 случай заболевания COVID-19.

Шри-Ланка останавливает авиасообщение

На две недели Шри-Ланка останавливает авиарейсы, прибывающие в страну. Вчера правительство также объявило трехдневные государственные выходные с целью замедлить распространение вируса среди рабочих. Эти выходные не касались работников основных служб экстренного реагирования страны.

«Пожалуйста, поддержите эти усилия, оставаясь дома и практикуя социальное дистанцирование», — написал у себя в Twitter президент страны.

На Шри-Ланке зафиксированы 44 случая заражения коронавирусом.

Walmart выделит $25 млн

Частный бизнес подключается к борьбе с коронавирусом. Американская розничная сеть Walmart пожертвует $25 млн на поддержку организаций, которые борются со вспышкой коронавируса. Часть денег направят на поддержку программ школьного питания и доступ малообеспеченных к продовольствию.

10:43

Ситуация в Китае

За истекшие сутки в Китае были зарегистрированы всего 13 новых случаев заражения и 11 смертей. Все в провинции Хубэй. Из всех 80 894 случаев заражения 69 614 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц.

Тем временем в Китае начались поиски волонтеров для тестирования вакцины от коронавируса. Исследование должно начаться в апреле.

У президента Бразилии нет коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару во второй раз сдал тесты на коронавирус. И во второй раз они дали отрицательный результат. Так пристально президента мониторили, потому что заболевание обнаружили у его пресс-секретаря на прошлой неделе.

Боливия закрывает границы

Границы Боливии будут закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. Такое сообщение канцелярии президента страны было опубликовано вчера вечером. С четверга в страну могут въехать только ее граждане. Международные и национальные рейсы будут приостановлены с пятницы, будут сокращены рабочие дни. Меры будут действовать до 31 марта.

Что ещё случилось за ночь?

  • Доллар и евро растут на открытии торгов
  • Премьер Австралии объявил в стране режим ЧС из-за коронавируса
  • США и Канада планируют частично закрыть границу между странами — CNN
  • Медики Пермского края отправили под наблюдение 558 человек из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
  • Команда ученых из университета штата Квинсленд сообщила о существенном прорыве в разработке вакцины против коронавируса нового типа. Как сообщили в университете, всего за три недели исследователи создали первый вариант препарата и приступили к лабораторному тестированию.
  • Режим ЧС объявлен в Абакане из-за коронавируса - мэрия
  • Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта до 12 апреля — министр Кравцов
  • Режим повышенной готовности введен в Свердловской области из-за коронавируса - оперштаб
  • Режим повышенной готовности ввели в Удмуртии для предотвращения распространения коронавируса - власти
  • Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал граждан страны без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома.
  • Еще два случая COVID-2019 в Узбекистане. 13 в сумме.
  • В Австралии ввели режим ЧС в области здравоохранения из-за коронавируса.
  • В Кыргызстане выявлены 3 первых случая COVID-2019.
  • В итальянских госпиталях коллапс. Аппаратов не хватает, палат тоже
  • Губернатор Калифорнии: школы вряд-ли откроются в этом году
  • Жителям Нью-Йорке скорее всего власти прикажут укрыться дома. Пока решают идти на такие меры или нет
  • По меньшей мере 98 человек, зараженных коронавирусом, скончались в США — телеканал CNN
  • Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Молдавии — минздрав
  • Президент Бразилии Жаир Болсонару во второй раз сдал анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат, сообщает портал Globo.
  • Режим повышенной готовности вводят на Сахалине из-за коронавируса - власти региона

 
 
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  Последней страной Европы, чистой от коронавируса, считалась Черногория. Считалась до последнего момента. Вчера вечером там зарегистрированы два первых случая...
 
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