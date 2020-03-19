«Слуцк» не получит спонсорской помощи от сахарорафинадного комбината. Команда все равно стартует в чемпионате («Прессбол»)

Источник материала: Tribuna.com

Вчера получил от Слуцкого сахарорафинадного комбината письмо с уведомлением, что в этом сезоне спонсорская помощь клубу оказываться не будет. Это решение наблюдательного совета слуцкого клуба.

Бюджет клуба на стартующий сезон уже сформирован и согласован, однако теперь могут возникнуть проблемы с его наполнением.

Несмотря на возникшие трудности, «Слуцк» в воскресенье стартует в чемпионате Беларуси . Команда бойкотировать игры не планирует.

Ранее сообщалось, что «Слуцк» долгов перед командой не имеет, но рассчитаться за март, если финансовое состояние клуба не изменится, будет проблематично.