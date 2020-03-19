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«Слуцк» не получит спонсорской помощи от сахарорафинадного комбината. Команда все равно стартует в чемпионате («Прессбол»)
19.03.2020 13:15 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вчера
Бюджет клуба на стартующий сезон уже сформирован и согласован, однако теперь могут возникнуть проблемы с его наполнением.
Несмотря на возникшие трудности, «Слуцк» в воскресенье стартует в
Ранее
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«Слуцк» не получит спонсорской помощи от сахарорафинадного комбината. Команда все равно стартует в чемпионате («Прессбол»)
Вчера «Слуцк» получил от Слуцкого сахарорафинадного комбината письмо с уведомлением, что в этом сезоне спонсорская помощь клубу оказываться не будет.
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