ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Слуцк» не получит спонсорской помощи от сахарорафинадного комбината. Команда все равно стартует в чемпионате («Прессбол»)

19.03.2020 13:15 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Вчера «Слуцк» получил от Слуцкого сахарорафинадного комбината письмо с уведомлением, что в этом сезоне спонсорская помощь клубу оказываться не будет. Это решение наблюдательного совета слуцкого клуба.

Бюджет клуба на стартующий сезон уже сформирован и согласован, однако теперь могут возникнуть проблемы с его наполнением.

Несмотря на возникшие трудности, «Слуцк» в воскресенье стартует в чемпионате Беларуси. Команда бойкотировать игры не планирует.

Ранее сообщалось, что «Слуцк» долгов перед командой не имеет, но рассчитаться за март, если финансовое состояние клуба не изменится, будет проблематично.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера «Слуцк» получил от Слуцкого сахарорафинадного комбината письмо с уведомлением, что в этом сезоне спонсорская помощь клубу оказываться не будет.
 
Новости дня
Новости
 
Николай Золотов: «Наверное, согласился бы, пока пауза, поиграть в чемпионате Беларуси. Это же родная страна»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика