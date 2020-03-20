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«Государство нас подвело»: сотрудница инфекционки откровенно рассказала о работе с больными коронавирусом

20.03.2020 10:35 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Свобода» взяла интервью у Екатерины Гашковой – инфекционистки, которая получила медицинское образование в пражском Карловом Университете, а сейчас числится сотрудником инфекционного отделения местной больнице в городе Усти-над-Лабем. Девушка откровенно рассказала о своей работе во время эпидемии COVID-19 в Чехии и мире. 

«Работы стало намного больше, приходится дежурить втроем, в разы выросло количество пациентов, – говорит Екатерина в беседе со «Свободой». – Персонала не хватает. Все очень уставшие. В нашем госпитале лежать и больные коронавирусной инфекцией, и люди с подозрением, что они инфицированы. В отделении интенсивной терапии также лежат пациенты как с подтвержденным диагнозом, так и с подозрением на COVID-19. <…> У большей части зараженных умеренные симптомы, есть люди и вовсе без симптомов. С тяжелыми симптомами – меньшинство».

«Администрация [медучреждения] делает все, что в ее силах, – продолжает медик. – Все защитное снаряжение преимущественно идет к нам – маски, респираторы. К сожалению, государство нас подвело, недооценило ситуацию, поэтому защитных и дезинфекционных материалов не хватает. Мы работаем в респираторах, комбинезонах, очках и перчатках».

Екатерина признается, что особенно тревожно ей не столько на работе, а за ее пределами, где «не все уважают друг друга» и не все надевают маски. Как ифекционистка, она делится мнением, что подхватить коронавирус рискует каждый – ребенок, подросток, взрослый. Но, по опыту девушки, чаще всего это случается с мужчинами. При этом общеизвестно, что более тяжелые симптомы и формы развития инфекции у старших людей, поэтому их нужно беречь в первую очередь.

На вопрос, близок ли ей как специалисту подход Александра Лукашенко, который считает, что коронавирус – это психоз, и сверхсуровых мер здесь не требуется, медик отвечает: «Мы знаем, как это происходило в Китае, где довольно быстро спохватились и приняли все необходимые меры, и насколько все вышло из-под контроля в Италии, где тянули с принятием мер и где сейчас не хватает мест не только в отделениях интенсивной терапии, но и в моргах; держат трупы в храмах, так как негде складывать мертвых». «Я считаю, что лучше перестраховаться, чем недооценить эту ситуацию, – добавляет Екатерина. – Это относительно новая инфекция. Никто не знает, как она себя поведет. С декабря прошло не так много времени, чтобы мы могли полностью оценить все ее риски».

Читайте по теме: Эпидемия может продлиться год-полтора. Что с нами всеми будет? Главные вопросы о будущем коронавируса

 
 
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«Свобода» взяла интервью у Екатерины Гашковой – инфекционистки, которая получила медицинское образование в пражском Карловом Университете, а сейчас числится...
 
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