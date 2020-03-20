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По состоянию на 20 марта в Беларуси зафиксировано 69 случаев коронавируса

20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  По информации пресс-службы Министерства здравоохранения по состоянию на 9.00 утра 20 марта с выздоровлением выписано 15 пациентов.

  На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т. е. по сути, являются больными, 12 пациентов.

  Всего, начиная с конца января, более 19 тыс. человек обследованы на инфекцию COVID-19. 

По данным на 20 марта всего в стране зафиксировано 69 случаев коронавируса. 

 
 
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  По информации пресс-службы Министерства здравоохранения по состоянию на 9.00 утра 20 марта с выздоровлением выписано 15 пациентов.   На данный момент под...
 
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