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По состоянию на 20 марта в Беларуси зафиксировано 69 случаев коронавируса
20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
По информации
На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т. е. по сути, являются больными, 12 пациентов.
Всего, начиная с конца января, более 19 тыс. человек обследованы на инфекцию COVID-19.
По данным на 20 марта всего в стране зафиксировано 69 случаев коронавируса.
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По информации пресс-службы Министерства здравоохранения по состоянию на 9.00 утра 20 марта с выздоровлением выписано 15 пациентов. На данный момент под...
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