По состоянию на 20 марта в Беларуси зафиксировано 69 случаев коронавируса

Источник материала: Пинский Вестник

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения по состоянию на 9.00 утра 20 марта с выздоровлением выписано 15 пациентов.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т. е. по сути, являются больными, 12 пациентов.

Всего, начиная с конца января, более 19 тыс. человек обследованы на инфекцию COVID-19.

По данным на 20 марта всего в стране зафиксировано 69 случаев коронавируса.