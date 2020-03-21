Уже с новой песней. Организаторы «Евровидения» озвучили правила участия в конкурсе в 2021 году

Источник материала: СТВ

Новости мира. Организаторы «Евровидения» озвучили правила участия в конкурсе в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страны-участницы смогут отправить на музыкальное состязание заявленных в 2020 году артистов либо выбрать новых. А вот песня нужна будет новая.

Напомним, всемирно известный конкурс должен был состояться в мае в нидерландском Роттердаме.





Его проведение вынужденно отменили из-за пандемии коронавируса (подробнее здесь ).

Группа VAL о «Евровидении-2020»: Будем делать всё возможное, чтобы круто представить Беларусь

Беларусь на «Евровидении-2020» должна была представить группа VAL c композицией «Да вiдна».



