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Уже с новой песней. Организаторы «Евровидения» озвучили правила участия в конкурсе в 2021 году

21.03.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Организаторы «Евровидения» озвучили правила участия в конкурсе в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страны-участницы смогут отправить на музыкальное состязание заявленных в 2020 году артистов либо выбрать новых. А вот песня нужна будет новая.

Напомним, всемирно известный конкурс должен был состояться в мае в нидерландском Роттердаме.

Уже с новой песней. Организаторы «Евровидения» озвучили правила участия в конкурсе в 2021 году

Его проведение вынужденно отменили из-за пандемии коронавируса (подробнее здесь).

Группа VAL о «Евровидении-2020»: Будем делать всё возможное, чтобы круто представить Беларусь

Беларусь на «Евровидении-2020» должна была представить группа VAL c композицией «Да вiдна».

Уже с новой песней. Организаторы «Евровидения» озвучили правила участия в конкурсе в 2021 году

Люди в материале: Владислав Пашкевич, Валерия Грибусова, Никита Найдёнов, VAL

 
 
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Новости мира. Организаторы «Евровидения» озвучили правила участия в конкурсе в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страны-участницы смогут...
 
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