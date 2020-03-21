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Уже с новой песней. Организаторы «Евровидения» озвучили правила участия в конкурсе в 2021 году
21.03.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Организаторы «Евровидения» озвучили правила участия в конкурсе в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страны-участницы смогут отправить на музыкальное состязание заявленных в 2020 году артистов либо выбрать новых. А вот песня нужна будет новая.
Напомним, всемирно известный конкурс должен был состояться в мае в нидерландском Роттердаме.
Беларусь на «Евровидении-2020» должна была представить группа VAL c композицией «Да вiдна».
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Новости мира. Организаторы «Евровидения» озвучили правила участия в конкурсе в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страны-участницы смогут...
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