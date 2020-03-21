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«Надо мобилизовать всех. Надо защитить стариков». Президент призвал обратить особое внимание на пожилых людей
21.03.2020 15:40 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, обращаясь к председателю Совета Республики Наталье Кочановой, отметил, что пожилые люди нуждаются в особой заботе и поддержке.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Надо мобилизовать всех. Надо защитить стариков». Президент призвал обратить особое внимание на пожилых людей
Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
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