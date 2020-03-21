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«Надо мобилизовать всех. Надо защитить стариков». Президент призвал обратить особое внимание на пожилых людей

21.03.2020 15:40 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, обращаясь к председателю Совета Республики Наталье Кочановой, отметил, что пожилые люди нуждаются в особой заботе и поддержке.

«Надо мобилизовать всех. Надо защитить стариков». Президент призвал обратить особое внимание на пожилых людей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Еще раз, Наталья Ивановна, может быть даже вам – вы ближе к этому: надо обратить внимание на стариков. Надо мобилизовать всех. Надо защитить стариков. Ну, вышел на скамеечке, посидел. До 75 лет это еще терпимо. После 75 лет желательно, чтобы уже дети покушать принесли, лекарства и так далее. А в 80 лет на улицу вообще нечего выходить.

«Надо мобилизовать всех. Надо защитить стариков». Президент призвал обратить особое внимание на пожилых людей

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наталья Кочанова

 
 
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Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
 
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