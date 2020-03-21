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В Киеве пассажирские перевозки будут только по пропускам
21.03.2020 16:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Киеве с 23 марта общественный транспорт будет перевозить исключительно пассажиров, которые работают на объектах критической инфраструктуры при наличии пропуска. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает
По его словам, перевозиться будут лишь медработники, спасатели, правоохранители, сотрудники продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий.
«С понедельника, 23 марта, общественный транспорт будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на предприятия, которые обеспечивают критические сферы жизни города: медработников, спасателей, правоохранителей, людей, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудников стратегических предприятий. Ездить в транспорте они смогут исключительно при наличии пропуска. Для таких перевозок разработаны маршруты для общественного транспорта, схемы которых будут опубликованы уже сегодня», — сообщил Кличко.
В Киеве с 23 марта пассажирские перевозки будут только по пропускам. По словам Кличко, другие граждане пользоваться пассажирским транспортом на время ограничений не смогут.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что в Киеве с воскресенья, 22 марта, останавливаются пассажирские перевозки в рамках противодействия вспышке коронавируса.
20 марта в Киеве объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, режим ЧС призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.
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В Киеве с 23 марта общественный транспорт будет перевозить исключительно пассажиров, которые работают на объектах критической инфраструктуры при наличии...
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