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В Киеве пассажирские перевозки будут только по пропускам

21.03.2020 16:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Киеве с 23 марта общественный транспорт будет перевозить исключительно пассажиров, которые работают на объектах критической инфраструктуры при наличии пропуска. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.


Фото: Reuters

По его словам, перевозиться будут лишь медработники, спасатели, правоохранители, сотрудники продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий.

«С понедельника, 23 марта, общественный транспорт будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на предприятия, которые обеспечивают критические сферы жизни города: медработников, спасателей, правоохранителей, людей, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудников стратегических предприятий. Ездить в транспорте они смогут исключительно при наличии пропуска. Для таких перевозок разработаны маршруты для общественного транспорта, схемы которых будут опубликованы уже сегодня», — сообщил Кличко.

В Киеве с 23 марта пассажирские перевозки будут только по пропускам. По словам Кличко, другие граждане пользоваться пассажирским транспортом на время ограничений не смогут.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что в Киеве с воскресенья, 22 марта, останавливаются пассажирские перевозки в рамках противодействия вспышке коронавируса.

20 марта в Киеве объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, режим ЧС призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.

 
 
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В Киеве с 23 марта общественный транспорт будет перевозить исключительно пассажиров, которые работают на объектах критической инфраструктуры при наличии...
 
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